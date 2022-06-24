2 грузовых вагона сошли с рельсов между станциями Убинская — Каргат
Никто не пострадал
Вечером 24 июня в Каргатском районе на участке между станциями Убинская — Каргат с рельсов сошли 2 порожних грузовых вагона. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Это случилось примерно в 17 часов.
— Произошел сход 2 порожних железнодорожных платформ, следовавших в составе грузового поезда, без их опрокидывания. Причины события устанавливаются, — сообщили в прокуратуре.
В результате происшествия никто не пострадал.
Барабинская транспортная прокуратура начала проверку.
В 2020 году на станции Татарской в Новосибирской области с рельсов сошли 30 вагонов. Тогда тоже никто не пострадал, но на ликвидацию последствий инцидента направили восстановительные поезда.