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2 грузовых вагона сошли с рельсов между станциями Убинская — Каргат

Никто не пострадал

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Вагоны шли в составе грузового поезда

Вагоны шли в составе грузового поезда

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Вечером 24 июня в Каргатском районе на участке между станциями Убинская — Каргат с рельсов сошли 2 порожних грузовых вагона. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Это случилось примерно в 17 часов.

— Произошел сход 2 порожних железнодорожных платформ, следовавших в составе грузового поезда, без их опрокидывания. Причины события устанавливаются, — сообщили в прокуратуре.

В результате происшествия никто не пострадал.

Барабинская транспортная прокуратура начала проверку.

В 2020 году на станции Татарской в Новосибирской области с рельсов сошли 30 вагонов. Тогда тоже никто не пострадал, но на ликвидацию последствий инцидента направили восстановительные поезда.

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