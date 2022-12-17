Поезд столкнулся с грузовиком в Новосибирском районе

Сегодня днем в Мичуринском сельсовете грузовик столкнулся с поездом. Транспортная прокуратура начала проверку.
По предварительным данным, ДТП произошло в 15 часов.
— При переезде через железнодорожные пути необщего пользования, эксплуатируемые ООО «Промышленное предприятие железнодорожного транспорта», допущено столкновение грузового автомобиля с локомотивом, — рассказали в прокуратуре на транспорте.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
В ноябре на перегоне Краснозерское — Хабары в Новосибирской области водитель автомобиля КАМАЗ столкнулся с грузовым поездом. От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. Водитель КАМАЗа погиб на месте, а локомотив встречного товарняка сошел с рельсов.