«Я увидел это озеро со смердящей жижей». Новосибирцы пожаловались на отходы картонного комбината среди сосен (страшные фото)

Среди бора в Красном Яру когда-то располагалась одна из крупнейших в России нефтебаза. После банкротства ее приобрел заслуженный работник промышленности Новосибирской области Игорь Диденко, директор Новосибирского картонно-бумажного комбината (КБК). С приходом КБК местные жители столкнулись с экологическими проблемами. Мы отправились посмотреть на причины их беспокойства и увидели огромный овраг с мутной жижей и отвратительным запахом. Делом уже занялась прокуратура. Подробности — в материале Виктора Бобровникова.
Экотехнопарк или угроза природе?
После того как нефтебазу «Красный Яр» купил Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК), жители одноименного поселка и СНТ «Звездное» вынуждены терпеть не совсем приятное соседство. 19 апреля один из них заметил, что побережье поблизости покрыли масляные пятна. После вмешательства Роспотребнадзора комбинат очистил берег. В конце июля редакцию вновь попросили рассказать об угрозе экологической катастрофы из-за деятельности комбината.
До ноября 2020 года нефтебазой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил на торгах конкурсный управляющий Евгений Долгополов, а у него — Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Какое-то время деятельность на этом месте осуществляло ООО «Гофромастер». Директор КБК и «Гофромастера» — Игорь Диденко. В апреле он удостоился почетного звания «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области», награду ему вручал губернатор Андрей Травников, сообщал портал «Континент.Сибирь». Жена бизнесмена — депутат Заксобрания Ирина Диденко.
По данным «Контур.Фокус», выручка КБК на конец 2021 года составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 201,4 миллиона. Выручка «Гофромастер» (которым Диденко владеет совместно с женой) —
Игорь Диденко также является директором ООО «Неоком» и учредителем ООО «Нео-Пак» и занимает должность президента Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Новосибирской области.
На территории бывшей нефтебазы «Красный Яр» с августа 2021-го расположены производственные помещения КБК. Параллельно там ведутся работы по строительству помещений для резидентов частного экотехнопарка и мусороперерабатывающих предприятий, таких как завод по вторичной переработке пластика.
— Здесь будет переработка вторичного пластика мощностью в тысячу тонн, — делился 6 июня своими планами с Infopro54.ru директор КБК Игорь Диденко. — Ее запустим весной следующего года. В настоящий момент мы очищаем поляну. На нефтебазе «Красный Яр» в следующие 3 года будут построены более 7 производств. Работа сейчас ведется. Думаю, что будут инвестиции более 5 миллиардов рублей.
С момента начала работы КБК на нефтебазе местные жители настойчиво выражали обеспокоенность за состояние леса, с которым граничит территория комбината.
— Как только они начали работать здесь (сначала предприятие называлось «Гофромастер», сейчас — КБК), в граничащих с ними лесах стали появляться стоки с отходами. Какой-то клей, розоватые и беловатые жидкости — всё это сливалось, была загажена приличная территория. Когда мы обратились к руководству «Гофромастера», нам дали такой ответ: «Наше предприятие только начало свою деятельность, всё нормализуется: в дальнейшем появятся очистные сооружения, сливы прекратятся», — рассказала НГС бывший депутат Кубовинского сельсовета Ирина Бессарабова.
Житель ближайшего СНТ Евгений (имя он просил изменить) утверждает, что сливы не прекратились — на предприятии нашли другой выход: отходы сливают в большой овраг на огороженной территории нефтебазы.
— На инвестиционном совете руководство КБК обещало губернатору и спикеру Заксобрания поставить очистные сооружения. Если они и есть, со стороны их не видно. Для чего тогда этот овраг? Вы понимаете, что если пойдет ливень, вся эта жижа уйдет в сторону Красного Яра и нашего СНТ? — возмущается Евгений. — Если ничего не предпринять, может произойти экологическая катастрофа.
В 2022 году правительство Новосибирской области утвердило предоставление мер государственной поддержки инвестиционной деятельности 9 компаниям. АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», на проект «Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в поселке Красный Яр Новосибирской области» причитается
«Этот овраг убивает жизнь!»
Местные жители обратились в приемную председателя партии «Зеленые» в Новосибирской области и депутата горсовета Игоря Украинцева с жалобой на угрозу экологической катастрофы.
— Я сразу выехал туда и увидел это озеро с непонятной смердящей жижей. Она явно химического происхождения, вокруг даже насекомых нет. Это говорит о том, что этот искусственный водоем убивает жизнь вокруг. Подземные источники обеспечивают водой большое количество людей, сколько вредных веществ в нее попало — неизвестно, — рассказал НГС Украинцев.
Депутат обратился с жалобами в федеральный и местный Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Ему ответили о назначении проверочных мероприятий сроком до 16 августа 2022 включительно.
— Вчера я получил сигнал от местных жителей о том, что КБК уже засыпает тот овраг. Видимо, готовятся к проверкам, пытаясь уйти от ответственности. Надеюсь, природоохранная прокуратура и Росприроднадзор разберутся, — добавил Украинцев.
По мнению доктора технических наук, заведующего кафедрой «Инженерные проблемы экологии» НГТУ Владимира Ларичкина, преждевременных выводов делать не стоит.
— Важно понять, сделаны ли очистные сооружения для этих стоков и произведено ли уплотнение дна оврага глиной или чем-то подобным. В любом случае оценку происходящему на территории КБК должны давать надзорные органы, — говорит Ларичкин.
«Это ассенизаторы слили нечистоты»
В КБК журналисту заявили, что на месте нет никого, с кем было бы можно обсудить эту деликатную проблему. Главный инженер предприятия (дело было в пятницу, 22 июля) сообщил, что руководство сможет дать комментарий лишь в следующий понедельник. В понедельник перенес беседу на вторник, во вторник не стал отвечать на звонки на мобильный.
10 августа редакция получила ответ на письменный запрос. Из него следует, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия.
— На северо-западе участка действительно имеется природный овраг, заполненный талой и дождевой водой. По словам местных жителей, ассенизаторские машины, приезжающие со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали сюда нечистоты и сваливали мусор. На сегодняшний день нами разрабатываются мероприятия по ликвидации последствий несанкционированной свалки, — следует из ответа директора КБК Игоря Диденко на запрос НГС.
Мы изучили спутниковые снимки местности, и, судя по ним, никакого оврага с нечистотами до 2022 года там не было. Стоит также отметить, что водоем отгорожен от ассенизаторов и других посторонних забором.
Новосибирские предприятия вообще не слишком трепетно относятся к экологии. Майские праздники жителям Колыванского района омрачила без преувеличения экологическая катастрофа: река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Теперь в них ни искупаться, ни порыбачить. Сельчане считают, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, однако в самой компании это отрицают. Корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.