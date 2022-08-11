«Я увидел это озеро со смердящей жижей». Новосибирцы пожаловались на отходы картонного комбината среди сосен (страшные фото)

Экотехнопарк или угроза природе?

После того как нефтебазу «Красный Яр» купил Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК), жители одноименного поселка и СНТ «Звездное» вынуждены терпеть не совсем приятное соседство. 19 апреля один из них заметил, что побережье поблизости покрыли масляные пятна. После вмешательства Роспотребнадзора комбинат очистил берег. В конце июля редакцию вновь попросили рассказать об угрозе экологической катастрофы из-за деятельности комбината.