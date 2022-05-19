«Вымерло всё». Зловонная жижа убила рыбу в реке и озерах под Новосибирском — под подозрением Кудряшовский свинокомплекс

— О гибели рыбы стало известно от дачников СНТ «Нива» в Колыванском районе. Наше предприятие расположено на существенном расстоянии, и объекты свинокомплекса не входят в водоохранную зону реки Амбы. Сейчас причины произошедшего устанавливают надзорные органы. До завершения официальной проверки любые комментарии преждевременны, как и оценки ситуации неспециалистами, — сообщили НГС в АО «Кудряшовское».



Кудряшовский мясокомбинат — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. Он и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).

