«Вымерло всё». Зловонная жижа убила рыбу в реке и озерах под Новосибирском — под подозрением Кудряшовский свинокомплекс

Майские праздники жителям Колыванского района омрачила без преувеличения экологическая катастрофа: река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Теперь в них ни искупаться, ни порыбачить. Сельчане считают, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, однако в самой компании это отрицают. Корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.
Убийственная жижа
В нескольких водоемах Колыванского района сбросы вредных веществ в воду истребили рыбу, из нее ушли бобры и ондатры. Первым тревогу об экологической катастрофе забил депутат Колыванского района Алексей Астафьев.
— У нас была поисковая операция: пропал человек. Разыскивая его, мы проезжали мимо СНТ «Нива». Там стояла невыносимая вонь, мы просто задыхались по выходе из машины. Это было в чистом поле, непонятно, откуда этот запах шел. Тут же позвонили мои знакомые, говорят, рыба в речке вымерла вся. Я начал выяснять источник загрязнения, — рассказал НГС Астафьев.
Товарищ депутата прислал ему видео, которое он снял на побережье озера Ширь. На кадрах видно, что едкая жижа истребила рыбу в водоеме.
Депутат Алексей Астафьев провел собственное расследование, в результате которого он пришел к выводу, что единственным правдоподобным объяснением произошедшего является несанкционированный сброс в воду отходов производства свинокомплекса «Кудряшовский». Свои размышления депутат опубликовал на своем YouTube-канале, фрагмент этого видео мы публикуем:
По мнению депутата, отравившая водоемы жидкость разлилась из одного из трех крупных хранилищ содержимого свинарников Кудряшовского свинокомплекса. Журналисты НГС отправились в Колыванский район, чтобы увидеть, к чему привела экологическая катастрофа.
В эпицентре мора
В деревне Амба (названа в честь одноименной реки) неприятный запах чувствуется не только у водоема, но и на ближайших улицах к нему. Водоем разделяет небольшое поселение на две части. Местные жители уверяют, что из и так короткого списка сельских забав на ближайшие пару лет вычеркнуты купание и рыбалка.
— Ужасная вонь до сих пор чувствуется по всей деревне! Мы с сыном в нашей реке в ближайшие несколько лет точно купаться не будем, как и остальные. Если честно, злости не хватает! — сказала журналисту продавец сельского магазина Амбы.
— Эта жижа прошла через нашу речку и дальше по озерам: Барка, Столовое, Ширь, Чистых, Травное, Глубокое, Артельное, Кривое. Говорю вам 100%: там тоже вся рыба перемерла. С нашей и ближайших речек ушли бобры, ондатры и выдры. Недавно в одном из них рыбаки поймали рыбу, начали уху варить, а она навозом пахнет, вылили, есть не стали. Такое у нас случилось впервые! — сказал житель Амбы Сергей Кутернин. — Сколько лет теперь понадобится, чтобы вешние воды вымыли полностью эту грязь из нашей реки, непонятно!
Стоящие рядом деревенские мальчишки говорят, что последние попытки порыбачить ради развлечения (они понимают, что рыбу отсюда есть уже нельзя) не привели ни к чему.
— Вымерло всё, — со вздохом говорит белокурый мальчуган.
Стоит отметить, что рыбалка для многих местных семей является важной составляющей рациона. Но невозможность купаться и добывать рыбу — не единственное неприятное последствие экологической беды.
— Огород нашего дома выходит к речке. Неладное мы почувствовали сразу, немудрено: запах стоит едкий такой. Нижней частью огорода мы пользоваться не будем: вряд ли на ней что-то путное теперь вырастет, — говорит жительница Амбы Татьяна.
Что дальше?
Специалисты Минприроды региона уже дважды выезжали на место экологической катастрофы из-за поступивших сообщений о массовом море рыбы. Их предварительные выводы совпадают с версией депутата Астафьева.
— Установлено, что в 1 км в сторону северо-запада от автодороги Колывань-Южино по логу в ручей без названия притока реки Амбы (и далее — в саму реку) произошло попадание сточных вод с характерным запахом навоза. Указанное событие, возможно, совершено с производственной площадки АО «Кудряшовское», расположенной севернее лесного массива, в 2 км от реки Амбы, — сообщили НГС в Минприроды.
Собранные материалы сотрудники министерства направили в Росприроднадзор и межрайонную природоохранную прокуратуру.
— АО «Кудряшовское» — объект, поднадзорный Росприроднадзору. Мы направили в управление требование о проведении внеплановой проверки. Сейчас она проводится: берутся пробы воды и почвы для анализа. Будет оценен ущерб, нанесенный природе, а мы со своей стороны применим ответственность к нарушителям, вплоть до уголовно-правовой, — сообщил НГС межрайонный природоохранный прокурор Новосибирской области Дмитрий Цуканов.
В управлении Росприроднадзора НГС подтвердили факт проведения комплексной проверки по установлению источника загрязнения.
В самом АО «Кудряшовское» просят воздерживаться от преждевременных выводов, поэтому приводим цитату руководства дословно:
— О гибели рыбы стало известно от дачников СНТ «Нива» в Колыванском районе. Наше предприятие расположено на существенном расстоянии, и объекты свинокомплекса не входят в водоохранную зону реки Амбы. Сейчас причины произошедшего устанавливают надзорные органы. До завершения официальной проверки любые комментарии преждевременны, как и оценки ситуации неспециалистами, — сообщили НГС в АО «Кудряшовское».
Кудряшовский мясокомбинат — крупнейший в Новосибирской области переработчик мяса. Он и еще 29 юридических лиц входят в холдинг АО «Сибагро». По данным «Контур.Фокуса», выручка АО «Кудряшовское» в 2021 году составила 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд. Выручка АО «Сибагро» по итогам прошлого года — 13,1 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд. Конечными владельцами «Сибагро» являются Андрей Тютюшев (доля чуть более 56%), Тимур Хисматуллин (12%), Руслан Гурьев (8%) и Владимир Гага (5%).
В октябре 2021 года Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура сообщила о результатах проверки хоздеятельности АО «Кудряшовское». Предприятие получило предписание из-за отсутствия технологий, которые уменьшают неприятный запах.