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В НСО продали нефтебазу Росрезерва — ее купил новосибирец, известный по банкротству Traveler’s Coffee

Она обошлась ему в 14 миллионов, хотя сперва за нее просили больше 96 миллионов.

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В проданный имущественный комплекс вошли больше 21 га земли, административные здания, резервуары для нефти и пожарные водоемы

В проданный имущественный комплекс вошли больше 21 га земли, административные здания, резервуары для нефти и пожарные водоемы

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Имущество комбината «Марс» Росрезерва в Барабинске продали с торгов

Имущество комбината «Марс» Росрезерва в Барабинске продали с торгов — нефтебазу с землей общей площадью больше 21 га купил новосибирский конкурсный управляющий Евгений Долгополов.

Стоимость имущественного комплекса, который помимо земли включает ряд расположенных на ней зданий, резервуары для воды и нефти и коммуникации, изначально оценивалась в 96,7 миллиона рублей, но из-за отсутствия заявителей цену пришлось снизить. Евгению Долгополову — победителю торгов, которые прошли в сентябре, он достался по цене в 14,7 миллиона рублей.

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По данным «Контур.Фокуса», Евгений Долгополов является совладельцем новосибирской компании «СМС», которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Но предприниматель также выступает конкурсным управляющим при банкротстве других компаний. Одно из самых известных — банкротство сети новосибирских кофеен Traveler’s Coffee.

— Был на объекте, посмотрел — объект очень красивый, очень хорошенький, очень новенький. Хочу перепродать его целиком, — рассказал Евгений Долгополов корреспонденту НГС. — Другой вариант — распилить, развандалить на металл, но прямо жалко этот объект.

Новую цену нефтебазы он еще не определил.

Комбинат «Марс» принадлежал федеральной компании АО «Резервстрой», которую объявили банкротом в 2018 году. «Резервстрой» был учрежден Росимуществом, комбинат «Марс», в свою очередь, входил в число активов Росрезерва.

Росимущество владеет довольно широким земельным портфелем в Новосибирске и области, иногда эти территории становятся резонансными, как сквер напротив цирка или пустырь на улице Демакова.

Сибирский Росрезерв тоже попал в новостные сводки: в прошлом году бывшего заместителя его руководителя Илгиза Гарифуллина приговорили к 13 годам заключения за взятку.

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РосимуществобанкротствоРосрезерв
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