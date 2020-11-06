В НСО продали нефтебазу Росрезерва — ее купил новосибирец, известный по банкротству Traveler’s Coffee

По данным «Контур.Фокуса», Евгений Долгополов является совладельцем новосибирской компании «СМС», которая занимается покупкой и продажей недвижимости. Но предприниматель также выступает конкурсным управляющим при банкротстве других компаний. Одно из самых известных — банкротство сети новосибирских кофеен Traveler’s Coffee.



— Был на объекте, посмотрел — объект очень красивый, очень хорошенький, очень новенький. Хочу перепродать его целиком, — рассказал Евгений Долгополов корреспонденту НГС. — Другой вариант — распилить, развандалить на металл, но прямо жалко этот объект.



Новую цену нефтебазы он еще не определил.



Комбинат «Марс» принадлежал федеральной компании АО «Резервстрой», которую объявили банкротом в 2018 году. «Резервстрой» был учрежден Росимуществом, комбинат «Марс», в свою очередь, входил в число активов Росрезерва.



Росимущество владеет довольно широким земельным портфелем в Новосибирске и области, иногда эти территории становятся резонансными, как сквер напротив цирка или пустырь на улице Демакова.

