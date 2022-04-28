«Угроза ЧС ликвидирована»: берег Оби под Новосибирском очистили от масляной жидкости

Под Новосибирском очистили берег Оби недалеко от поселка Красный Яр. 19 апреля читатель НГС обнаружил там черные масляные пятна, похожие на мазут, а после редакция обратилась с жалобой на загрязнение в Росприроднадзор. Ведомство сообщило о результатах проверки.

— По результатам обследования информация, изложенная в вашем обращении, подтвердилась. В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Обь сконцентрирована темная жидкость, образовавшаяся, предположительно, в результате демонтажа трубопроводов, ведущих к бывшему нефтеналивному причалу, — сообщили в Роспотребнадзоре НГС.

