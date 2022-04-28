«Угроза ЧС ликвидирована»: берег Оби под Новосибирском очистили от масляной жидкости
Росприроднадзор попросил полицию установить тех, кто допустил загрязнение
Под Новосибирском очистили берег Оби недалеко от поселка Красный Яр. 19 апреля читатель НГС обнаружил там черные масляные пятна, похожие на мазут, а после редакция обратилась с жалобой на загрязнение в Росприроднадзор. Ведомство сообщило о результатах проверки.
— По результатам обследования информация, изложенная в вашем обращении, подтвердилась. В границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Обь сконцентрирована темная жидкость, образовавшаяся, предположительно, в результате демонтажа трубопроводов, ведущих к бывшему нефтеналивному причалу, — сообщили в Роспотребнадзоре НГС.
Специалисты взяли пробы почвы на предмет загрязнения нефтепродуктами, их экспертиза еще не завершена.
Изначально обратившийся в редакцию читатель Дмитрий (попросивший не указывать его фамилию) связал появление жидкости с работой нефтебазы «Красный Яр».
— Раньше здесь был нефтеналивной причал, отсюда отплывали груженные топливом танкеры. Сюда была проложена труба, по которой нефть и мазут доставляли к причалу с нефтебазы «Красный Яр». До недавнего времени здесь находилась такая клетка железная, к ней подходили какие-то узлы: недавно это всё демонтировали, — сказал НГС Дмитрий.
До ноября 2020 года базой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил новосибирский конкурсный управляющий Евгений Долгополов с торгов. Впоследствии нефтебазу «Красный Яр» у Долгополова выкупил Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК).
В Росприроднадзоре сообщили, что 21 апреля сотрудники КБК прибрались на побережье Оби. Это подтвердил и читатель Дмитрий, который часто гуляет там.
— ООО КБК выполнены предприятия по выемке загрязненного нефтепродуктами грунта и отправке его на полигон для дальнейшего ликвидирования. Угроза ЧС ликвидирована. В МВД направлено письмо об установлении лиц, допустивших разлитие темно-коричневой жидкости на земельном участке, для последующего принятия решения в соответствии с законодательством, — добавили в Росприроднадзоре.
В Новосибирском картонно-бумажном комбинате не комментируют произошедшее (редакция обращалась за этим и 21 апреля, и 27 апреля).
— Ваши вопросы доведены до руководства предприятия. С вами свяжутся, если посчитают необходимым, — сообщили в приемной КБК.
По данным «Контур.Фокуса», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в компании «Гофромастер», которая является крупным производителем гофроупаковки в регионе. Выручка КБК в 2020 году составила 1,7 миллиарда рублей, чистая прибыль — 98,7 миллиона рублей.
В феврале 2022 года в реке Туле обнаружили 56 источников загрязнения, источниками назвали кустарные СТО, автомойки и ремонтные базы.