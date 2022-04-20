Масляные пятна обнаружили на берегу Оби под Новосибирском: Росприроднадзор начал проверку

19 апреля читатель НГС Дмитрий обнаружил на берегу Оби в поселке Красный Яр под Новосибирском черные масляные пятна, похожие на мазут. Он сообщил об этом загрязнении в редакцию НГС и предоставил видео с места.

— С первым дождем всё это попадет в Обь, попрошу принять меры, хотелось бы придать эту ситуацию огласке, — сказал Дмитрий, попросивший не называть свою фамилию.



Корреспондент НГС переслала жалобу и видео в Росприроднадзор Новосибирской области, а также сигнализировала об угрозе в МЧС. После этого на место выехали специалисты для проверки.