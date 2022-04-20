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Масляные пятна обнаружили на берегу Оби под Новосибирском: Росприроднадзор начал проверку

На загрязнения обратил внимание читатель НГС

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Черные блестящие пятна заметили 19 апреля

Черные блестящие пятна заметили 19 апреля

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19 апреля читатель НГС Дмитрий обнаружил на берегу Оби в поселке Красный Яр под Новосибирском черные масляные пятна, похожие на мазут. Он сообщил об этом загрязнении в редакцию НГС и предоставил видео с места.

— С первым дождем всё это попадет в Обь, попрошу принять меры, хотелось бы придать эту ситуацию огласке, — сказал Дмитрий, попросивший не называть свою фамилию.

Корреспондент НГС переслала жалобу и видео в Росприроднадзор Новосибирской области, а также сигнализировала об угрозе в МЧС. После этого на место выехали специалисты для проверки.

— Специалисты Росприроднадзора работают на указанной в вашем обращении территории, взяли пробы, выясняются обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в региональном управлении Росприроднадзора.

В МЧС по НСО также уточнили, что взяли ситуацию на контроль.

Очевидец Дмитрий связывает появление пятен с местной нефтебазой, он считает, что на месте разлиты нефть или мазут.

— Раньше здесь был нефтеналивной причал, отсюда отплывали груженные топливом танкеры. Сюда была проложена труба, по которой нефть и мазут доставляли к причалу с нефтебазы «Красный Яр». До недавнего времени здесь находилась такая клетка железная, к ней подходили какие-то узлы: недавно это всё демонтировали, — сказал НГС Дмитрий.

До ноября 2020 года базой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил новосибирский конкурсный управляющий Евгений Долгополов с торгов. Впоследствии нефтебазу «Красный Яр» у Долгополова выкупил Новосибирский картонно-бумажный комбинат (КБК). Цена продажи составила 185,5 миллиона при начальной стоимости — 611,3 миллиона рублей. Об этом сообщало издание «Коммерсантъ».

По данным «Контур.Фокуса», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в компании «Гофромастер», которая является крупным производителем гофроупаковки в регионе. Выручка КБК в 2020 году составила 1,7 миллиарда рублей чистая прибыль — 98,7 миллиона рублей.

НГС обратился за комментарием в «Новосибирский картонно-бумажный комбинат», журналисту ответили, что начальства на месте нет. На момент публикации этого материала редакция не получила обратной связи.

В феврале 2022 года в реке Туле обнаружили 56 источников загрязнения, источниками назвали кустарные СТО, автомойки и ремонтные базы.

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