«Кустарные СТО, автомойки и ремонтные базы»: в реке Туле обнаружили 56 источников загрязнения

В новосибирской реке Туле обнаружили 56 источников загрязнения. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марию Сидорову.
По словам председателя комитета, такое количество источников было выявлено в ходе комиссионного обследования, которое проходило в четыре этапа. С источниками загрязнения, которых удалось установить, работают представители муниципального предприятия «МЕТРО МиР» и районных администраций. По словам самой Марии Сидоровой, значительную часть источников составляют «кустарные СТО, автомойки и ремонтные базы».
— В основном они загрязняют Тулу нефтепродуктами — мазутом, бензином, — льющимися в воду. Ничего хорошего от этого не происходит. В отношении автомоек — это химия, которой моют автомобили. Из-за этого возникает опасность высшей категории. Одно дело, когда в реку попадает органика, а другое — нефтепродукты, от которых происходит замор рыбы, — передали слова депутата РБК Новости.
В 2020 году мэрия Новосибирска планировала установить видеонаблюдение за состоянием люков возле реки Тулы, власти считают, что через такие колодцы и происходило загрязнение реки. Такое предложение поступило после того, как вода в реке побелела. В 2021 году