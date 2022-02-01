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«Кустарные СТО, автомойки и ремонтные базы»: в реке Туле обнаружили 56 источников загрязнения

В мэрии провели исследование в четыре этапа

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На реке установлена дамба

На реке установлена дамба

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В новосибирской реке Туле обнаружили 56 источников загрязнения. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марию Сидорову.

По словам председателя комитета, такое количество источников было выявлено в ходе комиссионного обследования, которое проходило в четыре этапа. С источниками загрязнения, которых удалось установить, работают представители муниципального предприятия «МЕТРО МиР» и районных администраций. По словам самой Марии Сидоровой, значительную часть источников составляют «кустарные СТО, автомойки и ремонтные базы».

— В основном они загрязняют Тулу нефтепродуктами — мазутом, бензином, — льющимися в воду. Ничего хорошего от этого не происходит. В отношении автомоек — это химия, которой моют автомобили. Из-за этого возникает опасность высшей категории. Одно дело, когда в реку попадает органика, а другое — нефтепродукты, от которых происходит замор рыбы, — передали слова депутата РБК Новости.

В 2020 году мэрия Новосибирска планировала установить видеонаблюдение за состоянием люков возле реки Тулы, власти считают, что через такие колодцы и происходило загрязнение реки. Такое предложение поступило после того, как вода в реке побелела. В 2021 году 26 апреля утром спасатели МАСС расчистили русло реки Тулы в районе улиц Петухова и Люблинской. Так спасатели хотели снизить уровень воды в реке.

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