Спасатели показали, что вытащили из русла новосибирской реки — 7 пугающих кадров с места

Новосибирские спасатели расчистили русло Тулы от мусора
Сегодня утром, 26 апреля спасатели МАСС расчистили русло реки Тула в районе улиц Петухова и Люблинской. Так спасатели хотели снизить уровень воды в реке.
Ранее русло реки перекрыло упавшее дерево, к которому начал прибиваться мусор. К моменту, когда на место пришли спасатели, русло было забито пластиком, бытовыми отходами и даже сломанной техникой.
— Служба МАСС призывает граждан города не засорять русла малых рек. Во многом, засорение водоёмов и их последующее заиление, результат деятельности человека! Будьте аккуратны, берегите природу! — напомнили спасатели.
Тула часто страдает от рук человека. В прошлом году вода в реке побелела. Мэрия даже решила установить видеонаблюдение за состоянием люков возле реки Тулы — власти посчитали, что через такие колодцы и происходило загрязнение реки.