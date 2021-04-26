Спасатели показали, что вытащили из русла новосибирской реки — 7 пугающих кадров с места

Сегодня утром, 26 апреля спасатели МАСС расчистили русло реки Тула в районе улиц Петухова и Люблинской. Так спасатели хотели снизить уровень воды в реке.

Ранее русло реки перекрыло упавшее дерево, к которому начал прибиваться мусор. К моменту, когда на место пришли спасатели, русло было забито пластиком, бытовыми отходами и даже сломанной техникой.



— Служба МАСС призывает граждан города не засорять русла малых рек. Во многом, засорение водоёмов и их последующее заиление, результат деятельности человека! Будьте аккуратны, берегите природу! — напомнили спасатели.

