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Спасатели показали, что вытащили из русла новосибирской реки — 7 пугающих кадров с места

Тула забилась различным мусором, это грозило разливом воды

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Среди мусора встречалась и бытовая техника&nbsp;

Среди мусора встречалась и бытовая техника 

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Новосибирские спасатели расчистили русло Тулы от мусора

Сегодня утром, 26 апреля спасатели МАСС расчистили русло реки Тула в районе улиц Петухова и Люблинской. Так спасатели хотели снизить уровень воды в реке.

Ранее русло реки перекрыло упавшее дерево, к которому начал прибиваться мусор. К моменту, когда на место пришли спасатели, русло было забито пластиком, бытовыми отходами и даже сломанной техникой.


— Служба МАСС призывает граждан города не засорять русла малых рек. Во многом, засорение водоёмов и их последующее заиление, результат деятельности человека! Будьте аккуратны, берегите природу! — напомнили спасатели.

Пластиковые пакеты намотались на ветки деревьев и кустов&nbsp;

Пластиковые пакеты намотались на ветки деревьев и кустов 

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Кроме мусора спасатели убирали и страрые ветки, а также вырубали кустарники&nbsp;

Кроме мусора спасатели убирали и страрые ветки, а также вырубали кустарники 

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Расчистка рек помогает снизить риск затопления&nbsp;

Расчистка рек помогает снизить риск затопления 

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Спасатели работали несколько часов&nbsp;

Спасатели работали несколько часов 

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В 2020 году в Новосибирской области зафиксировали экстремально высокое загрязнение малых рек&nbsp;

В 2020 году в Новосибирской области зафиксировали экстремально высокое загрязнение малых рек 

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Среди мусора встретился даже контейнер от холодильника&nbsp;

Среди мусора встретился даже контейнер от холодильника 

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Тула часто страдает от рук человека. В прошлом году вода в реке побелела. Мэрия даже решила установить видеонаблюдение за состоянием люков возле реки Тулы — власти посчитали, что через такие колодцы и происходило загрязнение реки.

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малые рекимусорприрода
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