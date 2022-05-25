Главный следователь РФ остался недоволен приговором друзьям погибшего Векила Абдуллаева в Новосибирске

Следователи будут обжаловать приговор попутчикам 18-летнего Векила Абдуллаева, погибшего ровно год назад в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД в Мошковском районе. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Октябрьский суд Новосибирска 23 мая поставил точку в этом деле. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение.