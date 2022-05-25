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Полицейский застрелил 19-летнего парня

Главный следователь РФ остался недоволен приговором друзьям погибшего Векила Абдуллаева в Новосибирске

Он недоволен тем, что суд изменил статьи

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Двоих подсудимых <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2022/05/23/71350904/" class="_" target="_blank">от наказания суд освободил, еще одного отправил в колонию-поселение</a>

Двоих подсудимых от наказания суд освободил, еще одного отправил в колонию-поселение

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Следователи будут обжаловать приговор попутчикам 18-летнего Векила Абдуллаева, погибшего ровно год назад в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД в Мошковском районе. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Октябрьский суд Новосибирска 23 мая поставил точку в этом деле. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение.

Следователи таким решением остались недовольны и будут обжаловать его через Генпрокуратуру страны.

Изначально против Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова в зависимости от роли каждого было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318, ст. 319, ч. 2 ст. 162 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти; разбой). Но в суде их действия были переквалифицированы на другие статьи, которые не устроили Бастрыкина, — на ст. 318, 115 и 119 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством).

— Подобная позиция суда представляется необоснованной и несоответствующей целям и задачам уголовного судопроизводства, — говорится в сообщении Следственного комитета России. — Вопрос обжалования приговора суда главой ведомства поставлен на контроль.

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парняПолицейский застрелил 19-летнего парня

Журналист НГС Павел Тиунов, который присутствовал на оглашении, выяснил, почему приговор оказался настолько мягким.

В Первомайском суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении двух росгвардейцев, которые обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации и избили его.

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