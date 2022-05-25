Главный следователь РФ остался недоволен приговором друзьям погибшего Векила Абдуллаева в Новосибирске
Он недоволен тем, что суд изменил статьи
Следователи будут обжаловать приговор попутчикам
Октябрьский суд Новосибирска 23 мая поставил точку в этом деле. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение.
Следователи таким решением остались недовольны и будут обжаловать его через Генпрокуратуру страны.
Изначально против Илькина Исмаилова, Руслана Курбанова и Турала Курбанова в зависимости от роли каждого было предъявлено обвинение по
— Подобная позиция суда представляется необоснованной и несоответствующей целям и задачам уголовного судопроизводства, — говорится в сообщении Следственного комитета России. — Вопрос обжалования приговора суда главой ведомства поставлен на контроль.
Журналист НГС Павел Тиунов, который присутствовал на оглашении, выяснил, почему приговор оказался настолько мягким.
В Первомайском суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении двух росгвардейцев, которые обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации и избили его.