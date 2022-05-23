Друзьям погибшего Векила Абдуллаева вынесли приговоры: двоих освободили от наказания, один отправился в колонию

В Новосибирске вынесли приговоры попутчикам молодого парня Векила Абдуллаева, который погиб от выстрела из табельного пистолета сотрудника ГИБДД. Двух подсудимых освободили от наказания в счет пребывания в СИЗО, одного отправили в колонию-поселение на 4 года .

Октябрьский районный суд огласил решение в отношении Илькина Исмаилова, Руслана и Турала Курбановых. Первые двое находились в одном автомобиле с 18-летним Векилом Абдуллаевым, который погиб в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД. Их судили за оскорбление, угрозы и применение насилия к полицейским, а также за разбой в 2020 году.