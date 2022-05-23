Друзьям погибшего Векила Абдуллаева вынесли приговоры: двоих освободили от наказания, один отправился в колонию
Их судили за оскорбление, угрозы и применение насилия к полицейским, а также за разбой в 2020 году
В Новосибирске вынесли приговоры попутчикам молодого парня Векила Абдуллаева, который погиб от выстрела из табельного пистолета сотрудника ГИБДД. Двух подсудимых освободили от наказания в счет пребывания в СИЗО, одного отправили в колонию-поселение на
Октябрьский районный суд огласил решение в отношении Илькина Исмаилова, Руслана и Турала Курбановых. Первые двое находились в одном автомобиле с
Инцидент произошел поздно вечером 28 мая 2021 года. Инспекторы ГИБДД Александр Гусев и Денис Букин, дежуря на трассе в Мошковском районе, попытались остановить автомобиль «Тойота-Марк 2» с тонированными стеклами. Водитель иномарки на требование полицейских не отреагировал, правоохранители бросились за нарушителем в погоню. «Тойота» остановилась через несколько километров на площадке между автозаправкой и придорожной гостиницей «Максим». Между пассажирами иномарки и полицейскими завязался словесный конфликт, затем потасовка. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения, а также камеры мобильного телефона Исмаилова.
В результате прозвучал выстрел из табельного оружия, принадлежавшего сотруднику ГИБДД Александру Гусеву. Векил Абдуллаев получил смертельное ранение в голову и спустя несколько дней скончался в районной больнице. Попутчиков погибшего парня Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова обвинили в оскорблении, угрозах и применении силы в отношении полицейских. Оба на время расследования были заключены в СИЗО.
Позже Руслана Курбанова и его двоюродного брата Турала следователи обвинили в разбойном нападении, совершенном в октябре 2020 года. Потерпевший опознал обидчиков по записи мошковского инцидента, опубликованной в соцсетях. Он уверяет, что Курбановы напали на него из-за замечания за неправильную парковку автомобиля, избили и потребовали деньги.
В результате, учитывая обвинение в двух преступлениях, суд приговорил Руслана Курбанова к
13 мая государственный обвинитель Феликс Кузнецов просил отправить Илькина Исмаилова на