Прокуратура попросила отправить друзей погибшего Векила Абдуллаева в колонию
Им вменяют оскорбление, угрозы и применение насилия к полицейским, а также — покушение на разбой в 2020 году
В Октябрьском районном суде Новосибирска сегодня допросили последнего свидетеля по уголовному делу в отношении друзей застреленного в мае 2021 года Векила Абдуллаева.
История Векила получила широчайший общественный резонанс в конце мая
По следам истории возбудили сразу два уголовных дела: одно — в отношении инспектора ДПС, другое — по факту оскорбления полицейских и применения к ним насилия, не опасного для жизни и здоровья, — в отношении друзей Векила Абдуллаева, Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова. Позже в деле появился еще один эпизод — разбойное нападение. За него судят Руслана Курбанова и его двоюродного брата Турала.
Сегодня, 13 мая, стороны по делу выступили в прениях. Государственный обвинитель Феликс Кузнецов попросил отправить Илькина Исмаилова на 4 года и 2 месяца в колонию общего режима (вместо колонии-поселения), Турала Курбанова — на 7 лет со штрафом 200 тысяч рублей, а Руслана Курбанова — на 12 лет со штрафом 250 тысяч.
В свою очередь, сторона защиты была категорически несогласна с доводами государственных обвинителей. Защитники Илькина Исмаилова и Турала Курбанова в процессе попросили полностью оправдать своих доверителей. Адвокат Руслана Курбанова также посчитал, что молодой человек не бил и не оскорблял полицейских, в случае же с разбойным нападением его действия стоит трактовать как причинение легкого вреда здоровью.
К кому прислушается суд, станет известно в конце мая. Предварительная дата вынесения приговора уже назначена.
Инцидент попал на видео: конфликт с полицейскими снимал друг Векила на мобильный телефон (ключевой момент на нем отсутствовал), также происходящее попало в объектив уличной камеры слежения. Раненого доставили в Мошковскую районную больницу, Следственный комитет начал процессуальную проверку.
30 мая пострадавший скончался, и обвинения полицейскому ужесточили: ему вменили превышение должностных полномочий и причинение смерти по неосторожности.
После того как жена подозреваемого сотрудника полиции Наталья Гусева записала видеообращение, в котором рассказала, что ее семья получает угрозы, историей заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин (позже МВД опровергло слова Гусевой). Он взял на личный контроль расследование уголовного дела.
Спустя неделю после этого друзья погибшего Абдуллаева — Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов — сами стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям 318 и 319 УК РФ — оскорбление представителя власти и применение к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья (а также угрозы такого насилия). 8 июня в деле появилась третья статья — 162 УК РФ, разбой. Уголовное дело, по данным следствия, было возбуждено давно, однако найти нападавших не удавалось, пока потерпевший сам не узнал Руслана Курбанова на кадрах мошковского видео.
По версии следствия, 8 октября 2020 года они напали на случайного прохожего и пытались отобрать у него деньги, однако довести задуманное до конца не смогли по независящим от них причинам. В нападении с корыстными целями его обвинили вместе с двоюродным братом, Туралом Курбановым.
Все трое фигурантов были арестованы, позже Илькину Исмаилову изменили меру пресечения на запрет определенных действий.