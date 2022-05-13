Прокуратура попросила отправить друзей погибшего Векила Абдуллаева в колонию

В Октябрьском районном суде Новосибирска сегодня допросили последнего свидетеля по уголовному делу в отношении друзей застреленного в мае 2021 года Векила Абдуллаева.



История Векила получила широчайший общественный резонанс в конце мая 2021-го . Тогда возле придорожного кафе в Мошково двое сотрудников ДПС попытались задержать троих лихачей на тонированной иномарке. Когда они усаживали в служебную машину водителя, за него попытался вступиться один из пассажиров — 19-летний Векил Абдуллаев. В ходе завязавшегося конфликта 38-летний инспектор Александр Гусев непроизвольно (по собственным словам, а также согласно версии СК) выстрелил в голову молодому человеку.