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Тема дняОсвободили полицейского, застрелившего 19-летнего

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В Новосибирске суд на два месяца заключил под стражу друга погибшего Векила Абдуллаева

Его подозревают в применении насилия по отношению к представителю власти

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Парень пробудет под арестом до 4 августа

Парень пробудет под арестом до 4 августа

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В Новосибирске поместили под стражу друга Векила Абдуллаева

Центральный районный суд избрал меру пресечения Илькину Исмаилову, другу Векила Абдуллаева, который погиб в поселке Мошково. Задержанный был с ним в одной машине незадолго до трагедии.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Исмаилова Илькина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ, — сообщили НГС в Центральном районном суде Новосибирска.

Эти статьи предусматривают наказание за применение насилия и оскорбление представителя власти.

Илькин Исмаилов пробудет под стражей два месяца, до 4 августа.

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парня

Сотрудник ДПС Александр Гусев случайно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева 29 мая. Парень скончался в больнице. После этого полицейского поместили под стражу 31 мая, однако накануне, 4 июня, его отпустили под подписку о невыезде. Это сделали по требованию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее обозреватель НГС побывал в Мошково и узнал, как живет поселок после произошедшего. Ему также удалось поговорить с родственником Александра Гусева. Читайте подробности в репортаже НГС.

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арестсудМошково
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