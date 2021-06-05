В Новосибирске суд на два месяца заключил под стражу друга погибшего Векила Абдуллаева

В Новосибирске поместили под стражу друга Векила Абдуллаева
Центральный районный суд избрал меру пресечения Илькину Исмаилову, другу Векила Абдуллаева, который погиб в поселке Мошково. Задержанный был с ним в одной машине незадолго до трагедии.
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Исмаилова Илькина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ, — сообщили НГС в Центральном районном суде Новосибирска.
Эти статьи предусматривают наказание за применение насилия и оскорбление представителя власти.
Илькин Исмаилов пробудет под стражей два месяца, до 4 августа.
Сотрудник ДПС Александр Гусев случайно выстрелил в 19-летнего Векила Абдуллаева 29 мая. Парень скончался в больнице. После этого полицейского поместили под стражу 31 мая, однако накануне, 4 июня, его отпустили под подписку о невыезде. Это сделали по требованию главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Ранее обозреватель НГС побывал в Мошково и узнал, как живет поселок после произошедшего. Ему также удалось поговорить с родственником Александра Гусева. Читайте подробности в репортаже НГС.