В Новосибирске суд на два месяца заключил под стражу друга погибшего Векила Абдуллаева

Центральный районный суд избрал меру пресечения Илькину Исмаилову, другу Векила Абдуллаева, который погиб в поселке Мошково. Задержанный был с ним в одной машине незадолго до трагедии.



— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Исмаилова Илькина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ, — сообщили НГС в Центральном районном суде Новосибирска.