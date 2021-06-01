Из Мошково вывезли родных полицейского, который случайно застрелил 19-летнего Векила. Что происходит в поселке — репортаж

Трагедия между заправкой и придорожной гостиницей



Коротко о том, что случилось: поздно вечером в пятницу, 28 мая , между автозаправкой и придорожной гостиницей «Максим» произошла потасовка двух инспекторов ГИБДД с тремя пассажирами « Тойоты-Марк 2 », которые пытались скрыться от полицейских. В ходе задержания инспектор Александр Гусев случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву. Конфликт попал на видео, которое снимал один из знакомых Абдуллаева. Позже эти кадры облетели все СМИ.



Изначальной причиной остановки автомобиля послужила незаконная тонировка «Тойоты», принадлежавшей 19-летнему Векилу Абдуллаеву. А как рассказал позже один из задержанных, у находившегося за рулем приятеля Абдуллаева не было прав.

