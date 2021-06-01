1 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 73.30
eur 89.38
Тема дняЗолотое ЖКХ. Список самых богатых УК и их доходы

Все новости

Все новости

Из Мошково вывезли родных полицейского, который случайно застрелил 19-летнего Векила. Что происходит в поселке — репортаж

Чего сейчас боятся местные жители и зачем в поселок приехали два грузовика с ОМОНом

7 777
49Обсудить

Поделиться

Посельчане боятся, что происшествие с застреленным в ходе задержания <nobr class="_">19-летним</nobr> Векилом Абдуллаевым может обернуться серьезным национальным конфликтом

Посельчане боятся, что происшествие с застреленным в ходе задержания 19-летним Векилом Абдуллаевым может обернуться серьезным национальным конфликтом

Поделиться

Семью полицейского, который застрелил 19-летнего парня, вывезли из Мошково

В небольшом Мошково под Новосибирском неспокойно — 28 мая местный сотрудник ДПС в потасовке с молодыми людьми, которых остановили за тонировку, случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Спустя два дня парень скончался в больнице. Город сразу заполонили машины с ОМОНом, а дом полицейского взяли под охрану — из-за опасений, что родные и знакомые убитого парня могут начать мстить. Как сейчас живет поселок, что говорят местные жители, как они относятся к арестованному автоинспектору — корреспондент НГС Илья Калинин побывал в поселке.

Гостиница-кафе «Максим», недалеко от которой произошла трагедия

Гостиница-кафе «Максим», недалеко от которой произошла трагедия

Поделиться

Трагедия между заправкой и придорожной гостиницей

Коротко о том, что случилось: поздно вечером в пятницу, 28 мая, между автозаправкой и придорожной гостиницей «Максим» произошла потасовка двух инспекторов ГИБДД с тремя пассажирами «Тойоты-Марк 2», которые пытались скрыться от полицейских. В ходе задержания инспектор Александр Гусев случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву. Конфликт попал на видео, которое снимал один из знакомых Абдуллаева. Позже эти кадры облетели все СМИ.

Изначальной причиной остановки автомобиля послужила незаконная тонировка «Тойоты», принадлежавшей 19-летнему Векилу Абдуллаеву. А как рассказал позже один из задержанных, у находившегося за рулем приятеля Абдуллаева не было прав.

За жизнь раненого молодого человека боролись врачи Мошковской центральной районной больницы, но 30 мая Абдуллаев умер. После смерти парня следователи, которые ранее возбудили уголовное дело, ужесточили статью в отношение сотрудника ГИБДД.

О случившемся в поселке Мошково предпочитают сильно не распространяться

О случившемся в поселке Мошково предпочитают сильно не распространяться

Поделиться

Напуганный поселок и отношение к инспектору Гусеву

Поселок городского типа Мошково выглядит вымершим. Улицы пустынны, в центре, где обычно всегда гуляет много людей, всего несколько подростков с банками энергетика в руках. Мы приехали сюда 31 мая: в это время родственники и знакомые прощались с погибшим Векилом Абдуллаевым в Новосибирске, а представители азербайджанской диаспоры заверяли другого корреспондента НГС, что будут решать всё «в рамках правового поля». В Мошково, судя по всему, этому не верят. И боятся.

К автоинспектору Гусеву в Мошково относятся по-разному

К автоинспектору Гусеву в Мошково относятся по-разному

Поделиться

О трагедии в поселке говорят неохотно. Одни отводят глаза в сторону, мол, ничего не видел, не слышал и не знаю, другие — категорически отказываются даже заикаться на эту тему. Администратор придорожной гостиницы-кафе, недалеко от которой произошла трагедия, уверяет, что вечером 28 мая прилег отдохнуть, поэтому ничего не слышал и не видел. А другие не обратили внимания на конфликт, потому что вечером в кафе-гостинице были закрыты окна, а в самом помещении проходил шумный банкет.

— Видео у нас уже забрали. Да и не обратили мы сразу внимания: выстрел не слышали, так как на банкете музыка играла. А вышли мы на улицу, когда уже всё произошло, — взвешивая каждое слово говорит администратор гостиницы.

Ничего не смогли рассказать и на расположенной тут же автозаправке: смена была другая, видео правоохранительные органы также изъяли.

Некоторые мошковцы недовольны тем, что Александр Гусев лишал посельчан водительских прав за различные правонарушения

Некоторые мошковцы недовольны тем, что Александр Гусев лишал посельчан водительских прав за различные правонарушения

Поделиться

Чуть охотнее местные жители рассказывают об отношении к инспектору Александру Гусеву. Тут мошковцы делятся на два лагеря: одни считают Гусева жестоким самодуром, который штрафует всех подряд и забирает водительские права по поводу и без, другие уверяют, что этот инспектор хоть и строгий, но справедливый и принципиальный, чего мошковской полиции не хватает.

— Да тут что-нибудь расскажи, а завтра к тебе гаишники приедут, — осторожно замечает один из местных жителей, недоверчиво разглядывая корреспондента НГС. — Жалко его, [Гусева], детей, у него же две дочери. А лично его не жалко, — категорично заметил один из жителей поселка, отказавшийся назвать свое имя.

Мошково — поселок городского типа. Здесь живет чуть меньше 10 тысяч человек

Мошково — поселок городского типа. Здесь живет чуть меньше 10 тысяч человек

Поделиться

— Есть правила дорожного движения. И если ты не покупаешь права, то знаешь: по первому требованию сотрудника ГИБДД ты должен остановиться, предоставить автомобиль для осмотра, документы. Почему ребята не захотели останавливаться? Я слышал, что их, [пассажиров «Тойоты-Марк 2»], уже в Болотном тормозили, но они не остановились. Какая-то мутная тема. Всё представлено так, как будто гаишники обижают честных пацанов. Пистолет вы видели? Там ствол торчит, потому что рама не зашла на место. Говорят, у него там патрон перекосило, потому что кто-то держал ствольную коробку. Как я слышал, был факт завладения оружием: пытались отобрать пистолет. А в таком случае они по инструкции могут без предупредительных выстрелов применять оружие, — говорит еще один мужчина, которого мы встречаем на улице. Эта трагедия ему очень близка — его сын работает вместе с тем самым гаишником Гусевым.

Анатолий Панов знает Александра Гусева давно и считает его спокойным человеком

Анатолий Панов знает Александра Гусева давно и считает его спокойным человеком

Поделиться

— Я Гусева давно знаю. Еще до того, как он в ГАИ пошел работать. Это примерно 2004–2005 год был. Я знаю его как спокойного и адекватного человека. И мне кажется, что надо сильно постараться, чтобы вывести его из себя. Я про него плохого сказать не могу. Насчет взяток, если честно, не слышал. Но я особо и не расспрашивал: не люблю лезть в чужую жизнь. А так-то я его сестру хорошо знаю, она живет с моим другом, маму Гусева знаю... Но в душу к ним не лезу, не расспрашиваю насчет этого случая, — говорит Анатолий Панов, знакомый инспектора Гусева.

Погибший Векил вместе с родителями жил в Новосибирске, в Мошково они были проездом, ехали из Томска

Погибший Векил вместе с родителями жил в Новосибирске, в Мошково они были проездом, ехали из Томска

Поделиться

Чужие на тонированных машинах с автоматами

На следующий день после трагедии по поселку поползли разговоры: родственники и земляки пострадавшего 19-летнего Векила Абдуллаева едут в Мошково разбираться. Они действительно стягивались в центр населенного пункта, где находилась больница, в которой врачи пытались спасти раненого Векила.

— Говорят, в интернете прошел клич среди диаспоры: поехали в Мошково… Я кипиша не видел, чтобы прям костры жгли, автоматы пирамидкой стояли... Но судя по тому, что на следующий день всех инспекторов из кустов повыдирали и в броню одели, то что-то было… Местных всех из отпуска вызвали и СОБР привезли. СОБР, как я понимаю, до сих пор там. Не всем отрядом, но часть какая-то охраняет дома автоинспектора Гусева и его родных, потому что якобы обещали сжечь всё и разгромить, — рассказывает житель поселка Сергей.

— Возле больницы в тот день, когда туда Абдуллаева привезли, очень много машин чужих было: штук пятнадцать, наверное. Вся стоянка была заставлена, — замечает женщина, прогуливавшаяся неподалеку с ребенком.

Мошковская больница, около которой дежурили представители азербайджанской диаспоры

Мошковская больница, около которой дежурили представители азербайджанской диаспоры

Поделиться

— 29 мая нам посоветовали не выходить на улицу. Прислали звуковое сообщение в местную группу в соцсети. Это наш житель говорил, он в полиции работает. А я же тут живу недалеко. И 29-го тут машин было очень много. Все тонированные… Мама раненого мужчины приезжала на белой машине. Видел мужика на «Лексусе». И после всего этого полицию начали стягивать. И местных, и из города [Новосибирска] приехали. Два грузовика с ОМОНом были. Такие черные, крытые брезентом, — рассказывает подросток, проживающий рядом с Мошковской больницей, и тут же дает послушать аудиоролик-предупреждение, который разошелся по всему интернету 29 мая.

Автор ролика говорит: «Вот этот, в которого выстрелили, <…> это сын какого-то <…> в диаспоре там. Ну, короче, он очень крутой, у него папа там шишка, держит там что-то, короче, капец. И у нас тут в Мошково такой кипиш: тут ОМОНа нагнали, гаишников, полицейских. Просто этих диаспорских тачек тут — «Хаммеры», всякие «Мерседесы», полностью тонированные в хлам. Просто по всему Мошково ездят, требуют отдать этого Гуся (автоинспектора Гусева. — Прим. ред.)… Всем советую сейчас сидеть дома, никуда не выходить».

Полицейский участок, который взяли под усиленный контроль

Полицейский участок, который взяли под усиленный контроль

Поделиться

Когда корреспонденты НГС проезжали мимо полицейского участка, какой-то особой охраны не наблюдалось. Единственное, что возле входа в участок стоял микроавтобус с черными спецномерами: судя по цифровому коду, относящийся к внутренним войскам МВД России.

Военный микроавтобус возле полицейского участка стоит до сих пор

Военный микроавтобус возле полицейского участка стоит до сих пор

Поделиться

Что с семьей инспектора Гусева

Полицейский в машине — предположительно местный участковый — дежурит сейчас и возле дома инспектора Александра Гусева. Но семью инспектора ГИБДД вывезли уже за пределы посёлка. Об этом рассказал НГС Виктор, муж родной сестры автоинспектора.

— Их («Тойоту Марк-2». — Прим. ред.) пытались остановить в Болотном, но они помчались дальше, проигнорировали. Тогда их начали останавливать здесь. Но и тут они не остановились, тогда началось преследование. Вы же, наверное, знаете, как такие обычно летят: мне всё пофиг, папа отмажет. Понимаете, моё мнение, что парень этот (Абдуллаев) не виноват, что получилась такая трагедия. Тут виноваты родители: отец допускает вседозволенность такую, что я тебя отмажу от всего… Я считаю, это всё произошло из-за такого воспитания родителей. А парень, может, сам и нормальный… Я слышал, что его папа держит сеть магазинов с одеждой в Новосибирске. У нас и в Мошково два таких магазина есть, в Болотном филиал… И я так понял, что эти парни объезжали эти магазины, как-то были связаны с этим бизнесом, — рассказывает Виктор.

Мужчина наотрез опровергает, что выстрел был специальным:

— Он не хотел стрелять. Наверняка, это случайно произошло. Я знаю его давно: он не стал бы стрелять умышленно. Думаю, он достал табельное оружие, чтобы припугнуть. У них, чтобы выстрелить даже в воздух, потом отписок надо сделать двадцать листов. Поэтому за стволы они берутся в самом крайнем случае. И вот говорят про него (Гусева), что он жёсткий. Да, он жёсткий, но по отношению к тем, кто нарушал. Он многих лишил прав за пьянку. Многие на него зуб точат за это. В Мошково два таких было принципиальных гаишника. А людям не нравится, что они под пресс всех закатывают, невзирая на связи.

После смерти 19-летнего Абдуллаева всех родных Александра Гусева вывезли из Мошково

После смерти 19-летнего Абдуллаева всех родных Александра Гусева вывезли из Мошково

Поделиться

Но самый главный вопрос, который мучает зятя Гусева: почему видео смонтировано? На нём нет момента появления пистолета в руках инспектора и непосредственно самого выстрела.

— Почему диаспора не выкладывает полное видео? Там же видно, что вырезано. Как там всё произошло, мы не знаем. Почему они вырезали? Значит, там есть что-то, что может их скомпрометировать? Считаю, что они просто чувствуют вседозволенность, всевластье… Врачей запугивали, ходили по больнице. Не давали полноценно работать сотрудникам больницы, угрожали словесно… Сначала приехали к больнице родственники Абдуллаева, мать привели. Потом уже приехали братки на тонированных машинах без номеров, опознавательных знаков… Я понимаю, что случилось горе, но медперсонал тут причём? Они (приехавшие к больнице) и нам начали угрожать, всем членам семьи… Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведём. Но... Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьём, зарежем. Молодцы они, сплочённые. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают… А у нас — каждый за себя, — с грустью в голосе говорит Виктор.

Инспектора ГИБДД Александра Гусева арестовали на 1 месяц 29 суток

Инспектора ГИБДД Александра Гусева арестовали на 1 месяц 29 суток

Поделиться

Мужчина достает сигарету, закуривает и некоторое время молча смотрит вдаль. А потом произносит:

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парня

— Я не знаю, когда это закончится. Когда мы вернёмся к нормальной жизни… Не факт, что всё закончится с решением суда. Понимаете, суд-то поставит точку по закону, а вот как они (знакомые и родные Абдуллаева — прим. ред.) свою точку будут ставить? Чем всё это закончится — неизвестно.

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

арестинспекторы ГИБДДполицейскийубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (49)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...