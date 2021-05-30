Роковая тонировка: стала известна причина трагедии под Новосибирском, где полицейский выстрелил в 19-летнего парня

Появились новые подробности трагического происшествия в Мошковском районе, где сотрудник ГИБДД случайно выстрелил в голову 19-летнему местному жителю.
Как сообщает Тайга.инфо, первоначальной причиной, из-за которой сотрудники ГИБДД решили остановить автомобиль, стала тонировка на стеклах. Издание ссылается на копию донесения начальнику ГУ МВД по Новосибирской области Андрею Кулькову по факту применения сотрудником ГИБДД табельного оружия.
Как говорится в документе, вечером 28 мая в 21:40 экипаж ДПС патрулировал 61-й километр автотрассы «Сибирь». Сотрудники ГИБДД заметили «Тойота Марк-2», который направлялся в сторону Новосибирска «с нарушением Правил дорожного движения»: в автомобиле стояли затонированные стекла с прозрачными цветными пленками. Водитель проигнорировал требование полицейского остановиться и наоборот увеличил скорость.
Сотрудники ДПС начали преследовать автомобиль. Через пять километров «Тойота» свернула на парковку к придорожной гостинице «Максим» и остановилась. Из автомобиля выбежали несколько человек, которые попытались скрыться. Полицейские задержали только одного из убегавших. Когда полицейские пытались посадить мужчину в патрульный автомобиль, его 19-летний знакомый попытался силой отбить задержанного.
В донесении сказано, что задержанный и его знакомый «оказывали сопротивление сотрудникам ДПС, хватали за форменное обмундирование старшего лейтенанта Гусева».
«В соответствии со статьей 24 закона "О полиции" Гусев обнажил свое табельное оружие и привел его в полную боевую готовность», — говорится в документе.
Пострадавшего зовут Векил Абдуллаев. На его страничке в Инстаграме есть фотографии той самой «Тойоты Марк-2», которую пытались остановить сотрудники ДПС.
СК по Новосибирской области возбудил два уголовных дела в отношении старшего лейтенанта Александра Гусева по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 118; ч. 3 ст. 286 УК).