«Умер наш брат, парню было всего 19 лет»: как прощались с убитым Векилом и что вменяют инспектору, который в него стрелял

Тело Векила Абдуллаева сегодня в первой половине дня родственники забрали из морга, чтобы отвезти для прощания в мечеть на улице Красина. Там сегодня собрались члены азербайджанской диаспоры. В это время в другую часть города в Центральный районный суд привезли автоинспектора Александра Гусева, который допустил выстрел. Что сегодня происходило в Новосибирске, какой срок в СИЗО назначили полицейскому, как отзываются о погибшем его соседи, а также чего теперь ждут знакомые и друзья Векила Абдуллаева — в репортаже корреспондентов НГС.

Что говорят соседи погибшего

Мы побывали в доме, где жил Векил Абдуллаев со своей семьей. Его родителей застать дома не удалось, они занимаются организацией похорон сына. Зато нас встретили соседи Абдуллаевых и рассказали о семье погибшего парня.

— Я слепой уже год, но до этого я их видел, встречались на лестничной площадке, у подъезда. Я с палочкой ходил — они мне дверь придерживали, пропустят, обязательно поздороваются. Бывало, забудут ключи, позвонят в домофон — я им открою. Так они обязательно зайдут, извинятся, что побеспокоили. Нормальная, хорошая семья, ничего плохого сказать не можем, — говорит Виктор Бухарин.

