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«Умер наш брат, парню было всего 19 лет»: как прощались с убитым Векилом и что вменяют инспектору, который в него стрелял

Что говорят про убитого соседи, знакомые и друзья — в репортаже НГС

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Представители азербайджанской диаспоры простились с погибшим Векилом Абдуллаевым

Представители азербайджанской диаспоры простились с погибшим Векилом Абдуллаевым

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С погибшим от полицейской пули Векилом Абдуллаевым простились в мечети Новосибирска

Сегодня, 31 мая, в Новосибирске простились с 19-летним Векилом Абдуллаевым, погибшим после потасовки с инспектором ГИБДД. Поздним вечером 28 мая Векил вместе со своими приятелями возвращался на автомобиле «Тойота Марк 2» из Томска в Новосибирск через Мошковский район. Патрульный автомобиль ДПС начал преследовать иномарку, водитель которой проигнорировал требование остановиться. Сам Векил за рулем не был, но ввязался в конфликт с автоинспектором, в итоге во время задержания он получил пулю в голову, 30 мая он умер. В СК и МВД заявляют, что стрельба случилась нечаянно.

Тело Векила Абдуллаева сегодня в первой половине дня родственники забрали из морга, чтобы отвезти для прощания в мечеть на улице Красина. Там сегодня собрались члены азербайджанской диаспоры. В это время в другую часть города в Центральный районный суд привезли автоинспектора Александра Гусева, который допустил выстрел. Что сегодня происходило в Новосибирске, какой срок в СИЗО назначили полицейскому, как отзываются о погибшем его соседи, а также чего теперь ждут знакомые и друзья Векила Абдуллаева — в репортаже корреспондентов НГС.

Что говорят соседи погибшего

Мы побывали в доме, где жил Векил Абдуллаев со своей семьей. Его родителей застать дома не удалось, они занимаются организацией похорон сына. Зато нас встретили соседи Абдуллаевых и рассказали о семье погибшего парня.

— Я слепой уже год, но до этого я их видел, встречались на лестничной площадке, у подъезда. Я с палочкой ходил — они мне дверь придерживали, пропустят, обязательно поздороваются. Бывало, забудут ключи, позвонят в домофон — я им открою. Так они обязательно зайдут, извинятся, что побеспокоили. Нормальная, хорошая семья, ничего плохого сказать не можем, — говорит Виктор Бухарин.

Мужчина и его супруга Татьяна Александровна отметили, что никогда не видели, чтобы сам Векил гонял на машине.

На странице Векила в соцсетях не так много снимков. Это фото разместили сегодня на плакатах люди, которые пришли к мечети проститься с ним

На странице Векила в соцсетях не так много снимков. Это фото разместили сегодня на плакатах люди, которые пришли к мечети проститься с ним

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— Он даже парковался аккуратно. А вот к сотруднику полиции у меня вопросы. Почему произошел выстрел? В голову ни один полицейский целиться не будет. В ногу, в руку, в туловище, в конце концов, но не в голову. Скорее всего, это был непроизвольный выстрел. Не исключаю, что он хотел отобрать ствол у полицейского, а тот рукой дернул. Вот и случилось что случилось. Искренне сочувствую полицейскому, это ему даром не пройдет, — уверен Виктор Максимович.

«Надеемся на объективное расследование»

После разговора с соседями мы приехали к мусульманской мечети на Красина, где на тот момент уже закончилась церемония прощания с погибшим. Согласно мусульманскому обычаю, тело погибшего отвезли в мечеть, омыли, завернули в белую простыню. Духовный лидер прочитал молитвы.

Прощание сегодня было в мечети на улице Красина

Прощание сегодня было в мечети на улице Красина

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Знакомые семьи Абдуллаевых активно обсуждали произошедшее на автодороге в Мошковском районе. Нам удалось с ними пообщаться и выслушать их мнение. Предприниматель Замин Мохсунов возмутился комментариями в соцсетях, где обливают грязью Векила и всех азербайджанцев.

— Мы все граждане России, этот ребенок — гражданин России. Он учился здесь, в Новосибирске. Мы хотим справедливости. Мы живем в этой стране, любим эту страну. Мы в этой стране родились, учились, наши дети здесь учатся, ходят в армию. Мы всегда идем под этим флагом. Мы граждане России, национальность — азербайджанцы. Мы просим справедливости, чтобы органы расследование вели так, чтобы Россия знала правду. То, что в соцсетях показывают, оскорбляют нас всех, неприятно и обидно. Умер наш брат, парню было всего 19 лет. Случайно это произошло или нет, не могу сказать сейчас, идет следствие. Мы надеемся на объективное расследование, — сказал Замин Мохсунов.

Глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим <nobr class="_">Сахиб-оглы</nobr> Бабаев и знакомый семьи погибшего, предприниматель Замин Мохсунов, присутствовали сегодня на прощании

Глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев и знакомый семьи погибшего, предприниматель Замин Мохсунов, присутствовали сегодня на прощании

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Многие сегодня пришли на прощание с погибшим, в их руках были фотографии Векила Абдуллаева.

­— Получается, оружие можно достать полицейскому? Мы понимаем, что полиция — это люди, к которым можно обратиться за помощью. Люди идут к правоохранителям, если чувствуют себя в опасности, идут за помощью, а не для того, чтобы в них стреляли. Нам теперь не пускать детей на улицу, чтобы в них не стреляли? — негодует один из мужчин.

Представители диаспоры опровергают нападение на полицейского в больнице, про которое пишут в социальных сетях.

— Говорили, что нападение в больнице было. Ничего плохого мы не сделали. Мы приехали поддержать своего брата. Обычаи у нас такие: если у кого-то что-то случилось, всегда приходим на помощь, всегда поддерживаем. Не важно, 15 или 20 человек, — объясняет человек из толпы.

Они надеются на то, что следствие разберется во всём и виновного накажут.

— Наша задача — организовать похороны, отправить тело на родину. Потом уже заниматься ходом расследования в правовом поле. Сделать записи, осуществлять общественный контроль. Я считаю, что в Следственном комитете работают профессиональные следователи, свое дело знают хорошо, — сказал глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев.

Расим Бабаев добавил, что на провокации никто поддаваться не будет.

— Всё будем решать в рамках правового поля, — заявил он.

По словам главы автономии, погибший Векил Абдуллаев был предпринимателем. Он и его товарищи возвращались из Томска в Новосибирск, когда их остановил патруль ГИБДД.

Тело повезут в другую страну в цинковом гробу

Хоронить Векила Абдуллаева будут в Грузии — туда уходят его корни.

— После церемонии повезем тело в бюро судмедэкспертизы. Там есть фирма, которая его как груз 200 оформит. То есть сначала гроб, потом цинковый гроб, потом в коробку деревянную, а дальше уже со всеми документами отвезут в международный терминал Толмачёво, — рассказывал Расим Сахиб-оглы Бабаев.

Инспектор Александр Гусев взят под стражу

Пока на улице Красина прощались с Векилом Абдуллаевым, в Центральном районном суде шло заседание по мере пресечения для автоинспектора Александра Гусева. Мужчину привезли в Новосибирск из Мошковского района, где находится его дом.

Заседание началось в 13:30

Заседание началось в 13:30

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Журналистов, которые собрались возле здания суда, внутрь не пустили — подобные посещения до сих пор запрещены из-за пандемии коронавируса. Заседание началось в районе обеда, решение выносилось в течение нескольких часов. В итоге Александра Гусева арестовали на 1 месяц 29 дней.

Александр Гусев приехал в зал суда в капюшоне и кепке на голове

Александр Гусев приехал в зал суда в капюшоне и кепке на голове

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— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Александра Гусева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3 п. «а» и «б» УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий» и ст. 118 ч. 1 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 июля 2021 года, — сообщили в суде.

Конфликт в Мошково был записан на видео, но на него не попал фрагмент с выстрелом.

После того как молодой человек скончался 30 мая, действия сотрудника полиции следствие переквалифицировало с ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Юрист рассказывал НГС, что ему могло грозить по этим статьям. Однако теперь, судя по информации из суда, Гусева все-таки обвиняют по ст. 118 УК РФ.

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