«Умер наш брат, парню было всего 19 лет»: как прощались с убитым Векилом и что вменяют инспектору, который в него стрелял

С погибшим от полицейской пули Векилом Абдуллаевым простились в мечети Новосибирска
Сегодня, 31 мая, в Новосибирске простились
Тело Векила Абдуллаева сегодня в первой половине дня родственники забрали из морга, чтобы отвезти для прощания в мечеть на улице Красина. Там сегодня собрались члены азербайджанской диаспоры. В это время в другую часть города в Центральный районный суд привезли автоинспектора Александра Гусева, который допустил выстрел. Что сегодня происходило в Новосибирске, какой срок в СИЗО назначили полицейскому, как отзываются о погибшем его соседи, а также чего теперь ждут знакомые и друзья Векила Абдуллаева — в репортаже корреспондентов НГС.
Что говорят соседи погибшего
Мы побывали в доме, где жил Векил Абдуллаев со своей семьей. Его родителей застать дома не удалось, они занимаются организацией похорон сына. Зато нас встретили соседи Абдуллаевых и рассказали о семье погибшего парня.
— Я слепой уже год, но до этого я их видел, встречались на лестничной площадке, у подъезда. Я с палочкой ходил — они мне дверь придерживали, пропустят, обязательно поздороваются. Бывало, забудут ключи, позвонят в домофон — я им открою. Так они обязательно зайдут, извинятся, что побеспокоили. Нормальная, хорошая семья, ничего плохого сказать не можем, — говорит Виктор Бухарин.
Мужчина и его супруга Татьяна Александровна отметили, что никогда не видели, чтобы сам Векил гонял на машине.
— Он даже парковался аккуратно. А вот к сотруднику полиции у меня вопросы. Почему произошел выстрел? В голову ни один полицейский целиться не будет. В ногу, в руку, в туловище, в конце концов, но не в голову. Скорее всего, это был непроизвольный выстрел. Не исключаю, что он хотел отобрать ствол у полицейского, а тот рукой дернул. Вот и случилось что случилось. Искренне сочувствую полицейскому, это ему даром не пройдет, — уверен Виктор Максимович.
«Надеемся на объективное расследование»
После разговора с соседями мы приехали к мусульманской мечети на Красина, где на тот момент уже закончилась церемония прощания с погибшим. Согласно мусульманскому обычаю, тело погибшего отвезли в мечеть, омыли, завернули в белую простыню. Духовный лидер прочитал молитвы.
Знакомые семьи Абдуллаевых активно обсуждали произошедшее на автодороге в Мошковском районе. Нам удалось с ними пообщаться и выслушать их мнение. Предприниматель Замин Мохсунов возмутился комментариями в соцсетях, где обливают грязью Векила и всех азербайджанцев.
— Мы все граждане России, этот ребенок — гражданин России. Он учился здесь, в Новосибирске. Мы хотим справедливости. Мы живем в этой стране, любим эту страну. Мы в этой стране родились, учились, наши дети здесь учатся, ходят в армию. Мы всегда идем под этим флагом. Мы граждане России, национальность — азербайджанцы. Мы просим справедливости, чтобы органы расследование вели так, чтобы Россия знала правду. То, что в соцсетях показывают, оскорбляют нас всех, неприятно и обидно. Умер наш брат, парню было всего
Многие сегодня пришли на прощание с погибшим, в их руках были фотографии Векила Абдуллаева.
— Получается, оружие можно достать полицейскому? Мы понимаем, что полиция — это люди, к которым можно обратиться за помощью. Люди идут к правоохранителям, если чувствуют себя в опасности, идут за помощью, а не для того, чтобы в них стреляли. Нам теперь не пускать детей на улицу, чтобы в них не стреляли? — негодует один из мужчин.
Представители диаспоры опровергают нападение на полицейского в больнице, про которое пишут в социальных сетях.
— Говорили, что нападение в больнице было. Ничего плохого мы не сделали. Мы приехали поддержать своего брата. Обычаи у нас такие: если у кого-то что-то случилось, всегда приходим на помощь, всегда поддерживаем. Не важно, 15 или 20 человек, — объясняет человек из толпы.
Они надеются на то, что следствие разберется во всём и виновного накажут.
— Наша задача — организовать похороны, отправить тело на родину. Потом уже заниматься ходом расследования в правовом поле. Сделать записи, осуществлять общественный контроль. Я считаю, что в Следственном комитете работают профессиональные следователи, свое дело знают хорошо, — сказал глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев.
Расим Бабаев добавил, что на провокации никто поддаваться не будет.
— Всё будем решать в рамках правового поля, — заявил он.
По словам главы автономии, погибший Векил Абдуллаев был предпринимателем. Он и его товарищи возвращались из Томска в Новосибирск, когда их остановил патруль ГИБДД.
Тело повезут в другую страну в цинковом гробу
Хоронить Векила Абдуллаева будут в Грузии — туда уходят его корни.
— После церемонии повезем тело в бюро судмедэкспертизы. Там есть фирма, которая его как
Инспектор Александр Гусев взят под стражу
Пока на улице Красина прощались с Векилом Абдуллаевым, в Центральном районном суде шло заседание по мере пресечения для автоинспектора Александра Гусева. Мужчину привезли в Новосибирск из Мошковского района, где находится его дом.
Журналистов, которые собрались возле здания суда, внутрь не пустили — подобные посещения до сих пор запрещены из-за пандемии коронавируса. Заседание началось в районе обеда, решение выносилось в течение нескольких часов. В итоге Александра Гусева арестовали
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Александра Гусева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
Конфликт в Мошково был записан на видео, но на него не попал фрагмент с выстрелом.
После того как молодой человек скончался