Что грозит сотруднику ГИБДД, застрелившему молодого человека в Мошково, — объясняет юрист

На выходных в Мошково во время задержаний автоинспектор нечаянно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Что теперь грозит полицейскому — об этом НГС спросил у юриста Константина Зиновьева.



Эксперт предполагает, что сотрудник ГИБДД может получить реальный срок. Молодой человек скончался спустя почти сутки после инцидента, а действия сотрудника полиции следствие переквалифицировало с ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

