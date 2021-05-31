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Что грозит сотруднику ГИБДД, застрелившему молодого человека в Мошково, — объясняет юрист

Вчера СК переквалифицировал статью на более жесткую, которая предполагает реальное лишение свободы

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О смерти Векила Абдуллаева стало известно вечером <nobr class="_">30 мая</nobr>

О смерти Векила Абдуллаева стало известно вечером 30 мая

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Юрист предположил, что грозит инспектору ДПС за смерть парня в Мошково

На выходных в Мошково во время задержаний автоинспектор нечаянно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Что теперь грозит полицейскому — об этом НГС спросил у юриста Константина Зиновьева.

Эксперт предполагает, что сотрудник ГИБДД может получить реальный срок. Молодой человек скончался спустя почти сутки после инцидента, а действия сотрудника полиции следствие переквалифицировало с ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» на ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

— Максимум, что он мог получить по первой статье, — штраф до 80 тысяч, ограничение свободы, даже не лишение, а ограничение. Статья «Причинение смерти по неосторожности» — здесь уже возможно реальное лишение свободы на срок до двух лет, — объяснил корреспонденту НГС юрист. — Столь резонансные дела бывают крайне редко, особенно с учетом того, что есть видеофиксация. Вполне может быть, что его осудят. Если дело дойдет до суда, то будут учитывать также и степень вины потерпевшего.

Константин Зиновьев также предполагает, что внимание азербайджанской диаспоры вряд ли окажет давление в сторону ужесточения приговора полицейскому:

— Не думаю, что произойдет так, потому что мягко поступили с родственниками: проститься дали, тело передадут, чтобы отправить на родину. Общественный резонанс, конечно, будет создаваться диаспорой, но я не думаю, что это повлияет на органы следствия.

Трагедия произошла 30 мая после того, как молодые люди сначала не подчинились требованию экипажа ДПС остановиться, а затем вступили с ним в потасовку. Когда Абдуллаев пытался помешать полицейским посадить в машину своего приятеля, один из инспекторов вытащил табельное оружие. Как утверждают в полиции, выстрел был случайным.

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ГИБДДубийствоюрист
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