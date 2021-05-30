После смерти Векила Абдуллаева следователи переквалифицировали дело в отношении сотрудника ГИБДД

Следователи переквалифицировали дело после смерти Векила Абдуллаева под Новосибирском
После смерти 19-летнего Векила Абдуллаева, которому вчера в Мошковском районе сотрудник ГИБДД выстрелил в голову, следователи переквалифицировали статью в отношении обвиняемого.
— В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошел в Мошковском районе после того, как молодые люди сначала не подчинились требованию экипажа ГИБДД остановиться, а затем вступили с ним в потасовку. Когда Абдуллаев пытался помешать полицейским посадить в машину своего знакомого, один из инспекторов вытащил табельное оружие. Как утверждают в полиции, выстрел был случайным.
Еще вчера следователи возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Ранее стало известно, что причиной конфликта стала тонировка на автомобиле.