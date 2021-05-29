Конфликт сотрудника ДПС и задержанного попал на видео — мужчине выстрелили в голову

Под Новосибирском инспектор ДПС выстрелил мужчине в голову
В Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил мужчине в голову во время задержания. По предварительной информации, оружие сработало непроизвольно.
На кадрах, которые опубликовала новосибирская служба эвакуации «
Это видео может шокировать.
Как сообщил подписчик «
В пресс-службе ГУ МВД России и СК РФ по Новосибирской области не предоставили комментарий по этому инциденту. Подробности обещали сообщить позже. В ГИБДД Мошковского района информацию также не прокомментировали.