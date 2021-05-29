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Конфликт сотрудника ДПС и задержанного попал на видео — мужчине выстрелили в голову

Сотрудник полиции пытался повалить его на землю

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Инспекторы задерживали одного человека, а пострадавший пытался за него вступиться

Инспекторы задерживали одного человека, а пострадавший пытался за него вступиться

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Под Новосибирском инспектор ДПС выстрелил мужчине в голову

В Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС выстрелил мужчине в голову во время задержания. По предварительной информации, оружие сработало непроизвольно.

На кадрах, которые опубликовала новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» видно, что двое людей в форме ведут мужчину к машине ДПС. Тот оказывает сопротивление. Один из инспекторов что-то забирает у задержанного, а потом отбрасывает в сторону. К полицейскому подбегает другой мужчина, которого сотрудник отталкивает и пинает. Затем он пытается задержать его и заставить лечь на землю. Сотрудник склонил мужчину на капот автомобиля, при этом в правой руке у полицейского был пистолет. На следующих кадрах видно, что из ушей мужчины течет кровь.

Это видео может шокировать.

Как сообщил подписчик «АСТ-54», пистолет выстрелил самопроизвольно, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ГУ МВД России и СК РФ по Новосибирской области не предоставили комментарий по этому инциденту. Подробности обещали сообщить позже. В ГИБДД Мошковского района информацию также не прокомментировали.

19 апреля рядом с Центральным судом Новосибирска застрелили мужчину, которого привезли на суд для избрания меры пресечения. Момент попал в объектив камеры видеонаблюдения. НГС вел онлайн-трансляцию, в которой рассказывал о подробностях трагедии.

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