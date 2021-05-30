30 мая воскресенье
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 73.59
eur 89.67
Тема дняЭто было легендарно! Фото «Народной премии НГС»

Все новости

Все новости

Тело застреленного под Новосибирском 19-летнего парня отправят в Грузию

Из Мошково его доставили в областной морг

400
3Обсудить

Поделиться

Векилу было всего 19 лет

Векилу было всего 19 лет

Поделиться

Тело 19-летнего Векила Абдуллаева, который скончался после пулевого ранения в голову, отправят в Грузию. Об этом НГС рассказал глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев.

— Сейчас в Мошковском районе ничего не происходит. Он скончался. Его должны были перевезти в новосибирский обюластной морг на судебно-медицинскую экспертизу для оформления «груза 200» и отправки тела в Грузию, — пояснил он.

Глава автономии также сообщил, что вчера в Мошково был ОМОН и полицейское отцепление, однако никакой угрозы собравшиеся люди не представляли.

— Мы поговорили с руководством ГУВД. Они сняли отцепление. Никакой угрозы со стороны этнических азербайджанцев в отношении сотрудники, в отношении подозреваемого в совершении преступления, никаких акций не ожидается. Просто менталитет такой: собраться, отдать почести, поддержать родственников. Там мама была, дяди были, отец сегодня приехал. Никакой угрозы они не представляют, это цивилизованные, культурные люди, бизнесом занимаются. Мы все понимаем ситуацию, — добавил Расим Сахиб-оглы Бабаев.

Сегодня после смерти Векила Абдуллаева следователи ужесточили статью в отношении подозреваемого — скоро ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ранее стало известно, что причиной конфликта стала тонировка на автомобиле.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Мошковский районполициястрельба
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...