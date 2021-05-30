Тело застреленного под Новосибирском 19-летнего парня отправят в Грузию

Тело 19-летнего Векила Абдуллаева, который скончался после пулевого ранения в голову, отправят в Грузию. Об этом НГС рассказал глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб-оглы Бабаев.
— Сейчас в Мошковском районе ничего не происходит. Он скончался. Его должны были перевезти в новосибирский обюластной морг на судебно-медицинскую экспертизу для оформления «груза 200» и отправки тела в Грузию, — пояснил он.
Глава автономии также сообщил, что вчера в Мошково был ОМОН и полицейское отцепление, однако никакой угрозы собравшиеся люди не представляли.
— Мы поговорили с руководством ГУВД. Они сняли отцепление. Никакой угрозы со стороны этнических азербайджанцев в отношении сотрудники, в отношении подозреваемого в совершении преступления, никаких акций не ожидается. Просто менталитет такой: собраться, отдать почести, поддержать родственников. Там мама была, дяди были, отец сегодня приехал. Никакой угрозы они не представляют, это цивилизованные, культурные люди, бизнесом занимаются. Мы все понимаем ситуацию, — добавил Расим Сахиб-оглы Бабаев.
Сегодня после смерти Векила Абдуллаева следователи ужесточили статью в отношении подозреваемого — скоро ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ранее стало известно, что причиной конфликта стала тонировка на автомобиле.