Перед выстрелом у инспектора ДПС пытались отобрать оружие: подробности смертельного конфликта в Мошково

У автоинспектора Александра Гусева, который нечаянно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково, во время потасовки пытались отобрать табельное оружие — об этом рассказали силовики.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, старший лейтенант ГИБДД 38-летний Александр Гусев со своим напарником лейтенантом Денисом Букиным нес службу на территории Мошковского района, когда увидел, как со стороны Болотного в сторону Новосибирска мчится автомобиль «Тойота Марк-2». Инспектор потребовал водителя остановиться из-за незаконной тонировки стекол, но тот, наоборот, увеличил скорость.

