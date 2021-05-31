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Перед выстрелом у инспектора ДПС пытались отобрать оружие: подробности смертельного конфликта в Мошково

Знакомый погибшего заявил, что за рулем скрывавшейся от инспекторов «Тойоты» был водитель без прав

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Автоинспектора теперь ждет избрание меры пресечения

Автоинспектора теперь ждет избрание меры пресечения

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Во время конфликта в Мошково у полицейского пытались отнять оружие

У автоинспектора Александра Гусева, который нечаянно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву в Мошково, во время потасовки пытались отобрать табельное оружие — об этом рассказали силовики.

Как сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах, старший лейтенант ГИБДД 38-летний Александр Гусев со своим напарником лейтенантом Денисом Букиным нес службу на территории Мошковского района, когда увидел, как со стороны Болотного в сторону Новосибирска мчится автомобиль «Тойота Марк-2». Инспектор потребовал водителя остановиться из-за незаконной тонировки стекол, но тот, наоборот, увеличил скорость.

— Инспекторы были вынуждены устроить преследование, включив проблесковые маячки и СГУ (устройство для подачи специальных звуковых сигналов. — Прим. НГС). После непродолжительной погони водитель иномарки резко повернул на площадку автозаправки возле Мошково. Увидев приближающийся к ним автомобильный патруль, водитель и двое его пассажиров выскочили из машины, бросились бежать в сторону трассы, — сообщил источник.

На требования полицейских остановиться они продолжили убегать. Инспекторам удалось схватить за руку одного беглеца, ему предложили пройти в патрульную машину. Тот отказался и попытался вырваться.

Сотрудники предупредили о применении физической силы в случае неповиновения, однако мужчина продолжал вырываться и осыпать нецензурной бранью полицейских. Подоспевшие на помощь товарищу спутники задерживаемого начали нападать на инспекторов, пытаясь освободить приятеля. Молодые люди хватали полицейских за одежду, за руки, пинали, рассказывает источник.

После очередных ударов Александр Гусев отпустил задерживаемого, достал табельное оружие и предупредил, что применит его, если тот не успокоится. Он схватил 19-летнего Векила Абдуллаева и наклонил его на капот служебного автомобиля. В это время на инспектора начал кидаться третий пассажир «Тойоты», пытаясь отобрать служебное оружие, отмечает источник в силовых структурах.

Во время потасовки прозвучал выстрел — пуля вошла Векилу в затылок и вышла через рот, ранее сообщалось в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Увидев кровь, полицейские вызвали скорую помощь. Несколько часов врачи боролись за жизнь Векила Абдуллаева, но парень скончался не приходя в сознание.

Как сообщил корреспонденту НГС один из приятелей погибшего, за рулем принадлежащей Векилу «Тойоты» во время погони был водитель, у которого нет водительских прав — это и стало причиной побега от полицейских.

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парня

После смерти парня следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД. Сначала ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а затем, после смерти парня, дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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