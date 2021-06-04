Автоинспектор Александр Гусев, застреливший нарушителя в Мошково, освобожден из-под стражи

4 июня по поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского Александра Гусева. Автоинспектора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машину остановили в районе рабочего поселка Мошково, в салоне находились трое мужчин. Один из них в ходе потасовки получил смертельное ранение в голову, двое других задержаны. Против них возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении сотрудников правопорядка. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.