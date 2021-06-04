Автоинспектор Александр Гусев, застреливший нарушителя в Мошково, освобожден из-под стражи

4 июня по поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского Александра Гусева. Автоинспектора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машину остановили в районе рабочего поселка Мошково, в салоне находились трое мужчин. Один из них в ходе потасовки получил смертельное ранение в голову, двое других задержаны. Против них возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении сотрудников правопорядка. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Александра Гусева заключили под стражу 31 мая. Изначально его обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 ч. 3 п. «а» и «б» УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) и ст. 118 ч. 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и арестовали на 1 месяц 29 суток, то есть до 28 июля 2021 года. Однако 4 июня глава СК РФ Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении должностных лиц следственного управления СК России по Новосибирской области, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения Александру Гусеву.
Также жена автоинспектора ДПС обратилась с видеопосланием к президенту РФ Владимиру Путину из-за угроз, поступающих в адрес ее семьи.