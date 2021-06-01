Появилось полное видео с потасовкой, во время которой в Мошково автоинспектор застрелил 19-летнего Векила

В Сети появилась полная версия видео конфликта в Мошково — оно снято с другого ракурса камерой наружного наблюдения.

Ролик появился в телеграм-канале Mash Siberia. В объектив попало то, как 19-летний Векил Абдуллаев получил ранение во время потасовки с инспектором ДПС. Ранее было обнародовано первое видео инцидента, снятого знакомым Векила, но момент выстрела на том видео отсутствовал.

Новое видео является цельным от начала до конца, без склеек. В начале ролика напротив здания останавливается белая «Тойота». Из нее выскакивают трое парней. Двое бегут в сторону здания, третий остается стоять у автомобиля. Затем к иномарке подлетает машина ДПС с сиренами и маячками. Качество видео оставляет желать лучшего, но понятно, что возле «Лады» происходит потасовка. В какой-то момент человек в форме заламывает руки одному из мужчин, к нему подбегает другой человек в серой футболке. Затем все участники конфликта собираются возле машины ДПС — вероятно, эта сцена произошла после выстрела.