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Тема дняРепортаж из Мошково, где застрелили Векила

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Появилось полное видео с потасовкой, во время которой в Мошково автоинспектор застрелил 19-летнего Векила

Происходящее сняла камера наружного наблюдения с другого ракурса

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19-летний Векил умер 30 мая в больнице

19-летний Векил умер 30 мая в больнице

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Появился полный ролик со смертельным конфликтом в Мошково

В Сети появилась полная версия видео конфликта в Мошково — оно снято с другого ракурса камерой наружного наблюдения.

Ролик появился в телеграм-канале Mash Siberia. В объектив попало то, как 19-летний Векил Абдуллаев получил ранение во время потасовки с инспектором ДПС. Ранее было обнародовано первое видео инцидента, снятого знакомым Векила, но момент выстрела на том видео отсутствовал.

Новое видео является цельным от начала до конца, без склеек. В начале ролика напротив здания останавливается белая «Тойота». Из нее выскакивают трое парней. Двое бегут в сторону здания, третий остается стоять у автомобиля. Затем к иномарке подлетает машина ДПС с сиренами и маячками. Качество видео оставляет желать лучшего, но понятно, что возле «Лады» происходит потасовка. В какой-то момент человек в форме заламывает руки одному из мужчин, к нему подбегает другой человек в серой футболке. Затем все участники конфликта собираются возле машины ДПС — вероятно, эта сцена произошла после выстрела.

Всё произошло 28 мая, когда Векил вместе со своими приятелями возвращался на автомобиле «Тойота Марк 2» из Томска в Новосибирск через Мошковский район. Патрульный автомобиль ДПС начал преследовать иномарку, водитель которой проигнорировал требование остановиться. Сам Векил за рулем не был, но ввязался в конфликт с автоинспектором, в итоге во время задержания он получил пулю в голову, 30 мая он умер. В СК и МВД заявляют, что стрельба случилась нечаянно. Корреспонденты НГС побывали в доме, где жил покойный, и узнали, что говорят его соседи.

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парня

После произошедшего семью инспектора ГИБДД в спешном порядке вывезли из Мошково, поскольку опасаются мести со стороны родных и знакомых погибшего. Да и вообще о случившемся местные жители предпочитают сильно не распространяться. Смотрите репортаж — что происходит в поселке в эти дни.

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ДПСвыстрел в головуМошково
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