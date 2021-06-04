Жена автоинспектора ДПС из Мошково обратилась к Путину из-за угроз — в МВД опровергают ее заявление

Жена застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину
В Новосибирской области Наталья Гусева, жена сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняемого в непредумышленном убийстве
— В адрес меня, моих родных и близких, моей семьи, моих детей поступали угрозы. Поэтому прошу помощи президента Российской Федерации Владимира Путина, директора ФСБ Бортникова, а также председателя Следственного комитета Бастрыкина. Во-первых, чтобы вы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье, имущество. Во-вторых, чтобы не допустили оказания давления на следствие, — говорит Наталья Гусева на видео.
Адвокат Гусева Юрий Голубицкий в этом же видео, сославшись на подзащитного, подтвердил факт угроз со стороны знакомых погибшего в адрес семьи полицейского.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что угроз в сторону Натальи Гусевой не поступало, а видеообращение она записала по совету адвоката.
— В ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы поступивших угрозах в адрес семьи сотрудника ГИБДД Новосибирской области. Информируем, что указанная информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката, с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало. Призываем представителей СМИ и блогосферу не спекулировать на указанной ситуации, а с целью объективной подачи материалов обращаться за комментариями в соответствующие ведомства, — заявили в полиции.
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После произошедшего семью инспектора ГИБДД в спешном порядке вывезли из Мошково, поскольку опасались мести со стороны родных и знакомых погибшего. Смотрите репортаж — что происходит в поселке в эти дни.
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