Жена автоинспектора ДПС из Мошково обратилась к Путину из-за угроз — в МВД опровергают ее заявление

В Новосибирской области Наталья Гусева, жена сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняемого в непредумышленном убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева, записала видеообращение к Владимиру Путину. Женщина заявила об угрозах в сторону их семьи. Ролик опубликовал сайт «Ридус».

— В адрес меня, моих родных и близких, моей семьи, моих детей поступали угрозы. Поэтому прошу помощи президента Российской Федерации Владимира Путина, директора ФСБ Бортникова, а также председателя Следственного комитета Бастрыкина. Во-первых, чтобы вы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье, имущество. Во-вторых, чтобы не допустили оказания давления на следствие, — говорит Наталья Гусева на видео.