4 июня пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 7/10
usd 73.26
eur 89.26
Тема дняУкрали 100 тысяч с банковской карты (без звонков)

Все новости

Все новости

Жена автоинспектора ДПС из Мошково обратилась к Путину из-за угроз — в МВД опровергают ее заявление

На видео она утверждает, что неизвестные угрожают ее семье и близким

3 737
95Обсудить

Поделиться

Наталья Гусева на видео рассказала об угрозах

Наталья Гусева на видео рассказала об угрозах

Поделиться

Жена застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину

В Новосибирской области Наталья Гусева, жена сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняемого в непредумышленном убийстве 19-летнего Векила Абдуллаева, записала видеообращение к Владимиру Путину. Женщина заявила об угрозах в сторону их семьи. Ролик опубликовал сайт «Ридус».

— В адрес меня, моих родных и близких, моей семьи, моих детей поступали угрозы. Поэтому прошу помощи президента Российской Федерации Владимира Путина, директора ФСБ Бортникова, а также председателя Следственного комитета Бастрыкина. Во-первых, чтобы вы защитили нас, моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье, имущество. Во-вторых, чтобы не допустили оказания давления на следствие, — говорит Наталья Гусева на видео.

Адвокат Гусева Юрий Голубицкий в этом же видео, сославшись на подзащитного, подтвердил факт угроз со стороны знакомых погибшего в адрес семьи полицейского.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области заявили, что угроз в сторону Натальи Гусевой не поступало, а видеообращение она записала по совету адвоката.

— В ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы поступивших угрозах в адрес семьи сотрудника ГИБДД Новосибирской области. Информируем, что указанная информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката, с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и ее родственников не поступало. Призываем представителей СМИ и блогосферу не спекулировать на указанной ситуации, а с целью объективной подачи материалов обращаться за комментариями в соответствующие ведомства, — заявили в полиции.

СЮЖЕТ

Полицейский застрелил 19-летнего парня

28 мая Векил вместе со своими приятелями возвращался на автомобиле Toyota Mark II из Томска в Новосибирск через Мошковский район. Патрульный автомобиль ДПС начал преследовать иномарку, водитель которой проигнорировал требование остановиться. Сам Векил за рулем не был, но ввязался в конфликт с автоинспектором, в итоге во время задержания он получил пулю в голову, 30 мая он умер. В СК и МВД заявляют, что стрельба случилась нечаянно. Корреспонденты НГС побывали в доме, где жил покойный, и узнали, что говорят его соседи.

После произошедшего семью инспектора ГИБДД в спешном порядке вывезли из Мошково, поскольку опасались мести со стороны родных и знакомых погибшего. Смотрите репортаж — что происходит в поселке в эти дни.

В то же время глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев опроверг возможные протесты и беспорядки из-за гибели 19-летнего Векила Абдуллаева.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

МВДСКФСБ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (95)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...