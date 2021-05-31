«Выходить никто не будет»: глава азербайджанской автономии опроверг протесты из-за убийства в Мошково

В азербайджанской автономии опровергли возможные протесты из-за убийства в Мошково
Глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев опроверг возможные протесты и беспорядки из-за гибели
— Информация о протестах — это такая информация провокационного характера. Никто никуда выходить не собирается и выходить не будет. Я разговаривал вчера с людьми, которые занимаются похоронным процессом, никто выходить не собирается. Это вранье. На всякие агрессии и провокации мы не поддаемся, ну, конечно, может быть, есть там кое-какие элементы… Но они со мной советуются, обращаются ко мне. Я не допущу, чтобы были провокации, — отметил Расим Сахиб-оглы Бабаев.
По его словам, дело убитого Векила Абдуллаева не спущено на самотек — и это устраивает представителей автономии и родственников.
— Если бы не было возбуждено дело Следственным комитетом, мы бы, конечно, пошли к руководству области и города с просьбой рассмотреть эту ситуацию. Но не митинг в любом случае, нет, — добавил он.
Сегодня тело Векила Абдуллаева будет передано родственникам, а после его отправят грузом 200 в Грузию — оттуда, как говорит глава азербайджанской автономии, были предки молодого человека.
Трагедия произошла на минувших выходных в Мошковском районе. Там во время задержания экипажем ДПС молодых людей один из сотрудников выстрелил в голову задержанного. Как объяснили в правоохранительных органах, выстрел был непроизвольным.
Мы показывали видео перепалки между молодыми людьми и сотрудниками ГИБДД.
Векил Абдуллаев получил тяжелое ранение в голову, был доставлен в районную больницу, а через сутки скончался.
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