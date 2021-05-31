«Выходить никто не будет»: глава азербайджанской автономии опроверг протесты из-за убийства в Мошково

Глава Азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска Расим Сахиб-оглы Бабаев опроверг возможные протесты и беспорядки из-за гибели 19-летнего Векила Абдуллаева. На выходных в Мошковском районе в молодого человека выстрелил при задержании сотрудник ГИБДД — спустя сутки парень скончался.



— Информация о протестах — это такая информация провокационного характера. Никто никуда выходить не собирается и выходить не будет. Я разговаривал вчера с людьми, которые занимаются похоронным процессом, никто выходить не собирается. Это вранье. На всякие агрессии и провокации мы не поддаемся, ну, конечно, может быть, есть там кое-какие элементы… Но они со мной советуются, обращаются ко мне. Я не допущу, чтобы были провокации, — отметил Расим Сахиб-оглы Бабаев.

