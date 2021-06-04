СК возбудил дело об оскорблении полицейских после конфликта со стрельбой в Мошково

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у следователей объяснить ему, почему после конфликта в Мошково между инспектором ДПС и убитым 19-летним Векилом Абдуллаевым, был арестован полицейский.

— В связи с инцидентом, произошедшим вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СК РФ по НСО