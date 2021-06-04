СК возбудил дело об оскорблении полицейских после конфликта со стрельбой в Мошково

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал у следователей объяснить ему, почему после конфликта в Мошково между инспектором ДПС и убитым 19-летним Векилом Абдуллаевым, был арестован полицейский.
— В связи с инцидентом, произошедшим вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, Председатель СК России потребовал немедленно доложить об основаниях квалификации преступления и ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщает СК РФ по НСО
Следователи, которые квалифицировали преступление и выходили с ходатайством, попали под служебные проверки. Теперь дело Гусева будет рассматривать центральный аппарат СК РФ, а не новосибирские следователи.
Кроме того, из-за инцидента в Мошково Главное следственное управление возбудило дело по статьям 318, 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти). Двое подозреваемых в применении насилия задержаны.
— По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль «Тойота» с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к полицейской машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников, применяя физическую силу, вырывался, а также нанес им удары. После этого, второй пассажир «Тойоты» нанес удары полицейским, высказывая в их адрес оскорбления, — передаёт СК РФ.
Во вторник, 1 июня, появилось полное видео с потасовкой, во время которой в Мошково автоинспектор застрелил 19-летнего Векила. Происходящее сняла камера наружного наблюдения с другого ракурса.