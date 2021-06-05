Еще одного друга Векила Абдуллаева арестовал суд в Новосибирске

Новосибирский суд арестовал на два месяца второго друга Векила Абдуллаева
Суд в Новосибирске арестовал второго друга погибшего Векила Абдуллаева, Руслана Курбанова. Его подозревают в применении насилия и оскорблении по отношению к представителю власти.
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Курбанова Руслана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных
Руслана заключили под стражу сегодня,
Ранее днем суд отправил под арест Илькина Исмаилова, который также находился в одной машине с Векилом в день трагедии в Мошково.
Векил Абдуллаев скончался в больнице после того, как сотрудник ДПС Александр Гусев случайно выстрелил ему в голову в поселке Мошково. Момент трагедии попал на видео. Вскоре полицейского поместили под стражу на
НГС собрал всё, что известно о трагедии, в специальном сюжете.