Еще одного друга Векила Абдуллаева арестовал суд в Новосибирске

Суд в Новосибирске арестовал второго друга погибшего Векила Абдуллаева, Руслана Курбанова. Его подозревают в применении насилия и оскорблении по отношению к представителю власти.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Курбанова Руслана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ, — говорится в сообщении Центрального районного суда.