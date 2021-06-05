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Еще одного друга Векила Абдуллаева арестовал суд в Новосибирске

Руслан Курбанов был с погибшим в одной машине незадолго до трагедии

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Руслан пробудет под арестом два месяца

Руслан пробудет под арестом два месяца

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Новосибирский суд арестовал на два месяца второго друга Векила Абдуллаева

Суд в Новосибирске арестовал второго друга погибшего Векила Абдуллаева, Руслана Курбанова. Его подозревают в применении насилия и оскорблении по отношению к представителю власти.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Курбанова Руслана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ, — говорится в сообщении Центрального районного суда.

Руслана заключили под стражу сегодня, 5 июня. Он пробудет под арестом два месяца, то есть до 4 августа. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее днем суд отправил под арест Илькина Исмаилова, который также находился в одной машине с Векилом в день трагедии в Мошково.

Векил Абдуллаев скончался в больнице после того, как сотрудник ДПС Александр Гусев случайно выстрелил ему в голову в поселке Мошково. Момент трагедии попал на видео. Вскоре полицейского поместили под стражу на 1 месяц и 29 дней, однако вскоре выпустили на свободу под подпису о невыезде по требованию главы СК РФ Александра Бастрыкина.

НГС собрал всё, что известно о трагедии, в специальном сюжете.

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Центральный районарестсуд
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