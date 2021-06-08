СК России заявил о причастности арестованных друзей Векила Абдуллаева к грабежу и хулиганству

Следственный комитет России сделал официальное заявление о причастности ранее арестованных за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к другим преступлениям.



Друзья Векила Абдуллаева, погибшего от пули сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняются по ст. 213 «Хулиганство» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Дело было возбуждено еще в феврале 2021 года , но так как подозреваемых не нашли, расследование остановили. После публикации в СМИ видео с заправки в Мошковском районе, где произошла потасовка между сотрудниками ДПС и Векилом Абдуллаевым, потерпевший узнал Курбанова.