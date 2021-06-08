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СК России заявил о причастности арестованных друзей Векила Абдуллаева к грабежу и хулиганству

Дело было возбуждено еще в феврале, но тогда подозреваемых не было

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Арестованных друзей погибшего Векила Абдуллаева обвиняют в грабеже и хулиганстве

Арестованных друзей погибшего Векила Абдуллаева обвиняют в грабеже и хулиганстве

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Следственный комитет России сделал официальное заявление о причастности ранее арестованных за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к другим преступлениям.

Друзья Векила Абдуллаева, погибшего от пули сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняются по ст. 213 «Хулиганство» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». Дело было возбуждено еще в феврале 2021 года, но так как подозреваемых не нашли, расследование остановили. После публикации в СМИ видео с заправки в Мошковском районе, где произошла потасовка между сотрудниками ДПС и Векилом Абдуллаевым, потерпевший узнал Курбанова.

— Было установлено, что в октябре 2020 года обвиняемые и еще одно лицо в ответ на замечание из-за припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать им все имевшиеся у него деньги, — сообщают на официальном сайте Следственного комитета России.

Сейчас расследование возобновлено, и уголовное дело передано в Центральный аппарат СК России.

— Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он был в момент нападения на потерпевшего, — по ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Руслану Курбанову, — сообщили в СК России.

Также дана правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, на которых были возложены обязанности по расследованию данного преступления, отмечают в ведомстве.

По факту «волокиты», допущенной правоохранителями в рамках расследования данного уголовного дела, глава МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Краснов назначил проведение служебной проверки.

— В ходе проверки будет дана оценка полноте принятых мер полицейскими в ходе расследования данного уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудника ДПС, случайно застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково, освободили из-под стражи — такое решение принял глава СК РФ Александр Бастрыкин после обращения к президенту жены полицейского.

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