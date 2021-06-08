СК России заявил о причастности арестованных друзей Векила Абдуллаева к грабежу и хулиганству

Следственный комитет России сделал официальное заявление о причастности ранее арестованных за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова к другим преступлениям.
Друзья Векила Абдуллаева, погибшего от пули сотрудника ДПС Александра Гусева, обвиняются по
— Было установлено, что в октябре
Сейчас расследование возобновлено, и уголовное дело передано в Центральный аппарат СК России.
— Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он был в момент нападения на потерпевшего, — по ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Руслану Курбанову, — сообщили в СК России.
Также дана правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, на которых были возложены обязанности по расследованию данного преступления, отмечают в ведомстве.
По факту «волокиты», допущенной правоохранителями в рамках расследования данного уголовного дела, глава МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Краснов назначил проведение служебной проверки.
— В ходе проверки будет дана оценка полноте принятых мер полицейскими в ходе расследования данного уголовного дела, — сообщили в ведомстве.
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