«Пуля застряла в подголовнике»: росгвардейцы обстреляли машину и избили случайного свидетеля — что они говорят в суде

Утром 4 октября 2017 года возле исправительной колонии № 3 по улице Звездной в Новосибирске проходила масштабная спецоперация по задержанию группы вооруженных людей. В районе 11 часов раздались выстрелы, звон бьющегося стекла, крики — несколько человек в гражданской одежде обстреляли автомобиль Toyota Harrier и избили водителя.



В пресс-службе Росгвардии на запросы журналистов тогда поспешили ответить, что в действиях собровцев никакой ошибки не было.



— В районе проведения операции появился автомобиль Toyota Harrier, водитель которого неоднократно проигнорировал требования сотрудников Росгвардии остановиться и продолжил движение, при этом едва не совершив наезд на сотрудника СОБР. Предположив, что в автомобиле Toyota Harrier также находятся преступники, сотрудниками полиции была отдана команда на задержание указанного автомобиля. В ходе задержания сотрудник СОБР произвел предупредительный выстрел вверх и два выстрела в заднее левое колесо, — комментировала тогда журналистам телеканала ОТС инспектор группы информации и общественных связей областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.

