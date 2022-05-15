«Пуля застряла в подголовнике»: росгвардейцы обстреляли машину и избили случайного свидетеля — что они говорят в суде

В Первомайском районном суде Новосибирска слушают уголовное дело о превышении должностных полномочий двумя сотрудниками Росгвардии. По данным стороны обвинения, фигуранты перепутали случайного свидетеля с преступником, обстреляли его машину и жестоко избили. Оба собровца отрицают свою вину, а ведомство не увольняет их до вынесения обвинительного приговора. Почему силовики уверены в своей правоте, что им грозит и сколько лет добивался возбуждения дела потерпевший — в материале НГС.
«Боевик» на Первомайке
Утром 4 октября 2017 года возле исправительной колонии
В пресс-службе Росгвардии на запросы журналистов тогда поспешили ответить, что в действиях собровцев никакой ошибки не было.
— В районе проведения операции появился автомобиль Toyota Harrier, водитель которого неоднократно проигнорировал требования сотрудников Росгвардии остановиться и продолжил движение, при этом едва не совершив наезд на сотрудника СОБР. Предположив, что в автомобиле Toyota Harrier также находятся преступники, сотрудниками полиции была отдана команда на задержание указанного автомобиля. В ходе задержания сотрудник СОБР произвел предупредительный выстрел вверх и два выстрела в заднее левое колесо, — комментировала тогда журналистам телеканала ОТС инспектор группы информации и общественных связей областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.
С водительского сиденья «Харриера» ситуация выглядела несколько иначе. Утром 4 октября Вячеслав Романишко, по его словам, собирался зайти к матери, а потом заехать в банк, но неожиданно привычная рутина обернулась кошмаром.
— Я услышал выстрелы, повернулся направо и увидел человека в гражданской одежде с бейсболкой на голове. Он вытянул в мою сторону руку, в руке у него был пистолет, — рассказал он НГС. — Я увидел пистолет, испугался — он был направлен на меня — и, спасая свою жизнь, лег на переднее пассажирское сиденье.
По словам молодого человека, скорость машины в тот момент составляла около
— Я закрыл голову руками, чтобы пули не попали мне в голову. Лежал, вокруг были выстрелы, больше 10 выстрелов точно, — вспоминает Вячеслав. — Затем почувствовал, что машина остановилась <…>, в стекла начали долбиться, требовали открыть. Я решил, что происходит теракт, и разблокировал дверь: понимал, что меня либо убьют, либо захватят в заложники.
Вячеслав Романишко уверяет: в тот момент он был уверен, что стал жертвой бандитского нападения. Агрессивные люди в джинсах, олимпийках и кепках выволокли его из салона, бросили на асфальт — прямо в лужу бензина, натекшую из простреленного бензобака, начали бить… Лишь когда нападавшие надели на него наручники, Вячеслав понял: это не преступники, а представители правоохранительных органов.
На тот момент избитый, теряющий сознание молодой человек не подозревал: впереди у него длительное лечение и долгие пять лет юридических разбирательств.
Кого ловил СОБР?
Были ли у росгвардейцев основания задерживать предполагаемого пособника предполагаемых преступников с такой жесткостью? Вопрос открытый.
4 октября возле третьей колонии полицейские и собровцы устроили засаду на шестерых молодых людей, которыми руководил из-за стен колонии молодой рецидивист Евгений Хлебников (еще три человека в последнем нападении не участвовали и были задержаны позже). Как рассказывал журналистам ОТС в 2018 году прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Николай Привалихин, к тому моменту на счету фигурантов была неудачная попытка похищения человека и такое же неудачное покушение на поджог автомобиля под Искитимом.
В октябре 2017 года они также планировали похитить человека, и довести задуманное до конца опять не вышло: во дворах на Звездной приятелей ждала засада. Благодаря ошибке оперативников фигурантам удалось прорваться через переезд в сторону Бердского шоссе, однако далеко они не ушли и были задержаны.
31 октября 2019 года фигуранты выслушали приговор. Денис Науменко, Александр Симаков и Леонид Соловьев были оправданы, еще пятеро подсудимых получили условные сроки. Хлебникова наказали шестью годами колонии строгого режима, его подельника Александра Кутылева — пятью с половиной годами.
«Они применяли насилие в рамках нормативно-правовых актов»
Участие в задержании принимали два опытных сотрудника Росгвардии: майор Иван Кудрявцев и майор Эдуард Усаньков. Изначально следователи СК пришли к выводу, что, несмотря на то, что все события, описанные в жалобах Вячеслава Романишко, имели место, состава преступления в действиях собровцев не было.
— В январе 2018 года мне отказали [в возбуждении уголовного дела]. Написал в Москву, это снова спустили в Новосибирск, и таких отказов было четыре, — вспоминает Вячеслав. — Я писал в Москву, из Москвы всё приходило опять сюда, в Новосибирскую область, со мной встречалось руководство, всё возбуждалось, потом год проходил — они отказывали… И в итоге добился своего, хотя уголовное дело возбудили только против двоих, а ко мне применяли силу трое… В отношении их [Кудрявцева и Усанькова] руководителя, который стрелял на поражение с трех метров в меня, и пуля в подголовнике [застряла], против него тоже было возбуждено уголовное дело, и потом тоже отказали…
Если поначалу потерпевшего заботили скорее моральный вред, который нанесло ему задержание, и серьезно поврежденная машина (с его слов, одна пуля попала в колесо, другая пробила бензобак, третья — разбила заднее стекло и осталась в подголовнике водительского кресла), через несколько месяцев у него начались серьезные проблемы со здоровьем.
— 13 июля 2018 года у меня произошел эпиприступ (эпилептический приступ — потеря сознания с последующими судорогами. — Прим. ред.), впервые в жизни, второй — 13 августа 2018 года. И мне сказали, что нужно срочно делать операцию на мозге, — рассказал потерпевший.
Эксперты не установили связи между заболеванием и ударами, которые наносили ему по голове бойцы СОБР, однако сам Вячеслав уверен, что других причин быть не могло. Тем не менее, согласно официальным медицинским документам, его здоровью был причинен легкий вред.
В сентябре 2021-го, спустя почти года после событий возле ИК
— У них позиция не изменилась, пояснили, что они вину также не признают, что они выполняли приказ, соответственно, умышленно никаких действий, направленных на причинение телесных повреждений, не совершали. Не отрицали возможность нанесения телесных повреждений при извлечении потерпевшего из автомобиля. В процессе извлечения он мог ударяться о детали автомобиля, мог удариться при падении на землю, когда они его извлекали. Подсудимый Кудрявцев утверждает, что он извлекал потерпевшего из автомобиля и надевал на него наручники, в показаниях второго подсудимого есть небольшие противоречия, но на рассмотрение уголовного дела они не влияют, — уточняет Харитонова.
По словам гособвинителя, ни один из собровцев не дает показаний, которые могли бы изобличить второго, и оба утверждают, что «применяли насилие и спецсредства в рамках нормативно-правовых актов, а именно федерального закона о войсках Национальной гвардии».
— Они говорят, что действовали в рамках данного закона, так как они опасались совершения против них противоправных действий со стороны потерпевшего, потому что потерпевший не остановил автомобиль, — добавила Наталья Харитонова.
По словам Вячеслава, его били двое: удары наносились справа и слева, при этом он понятия не имел, что происходит не нападение бандитов, а задержание предполагаемого подельника предполагаемых преступников. При этом оба обвиняемых, по данным прокуратуры, в ходе судебного заседания заявляли, что кричали о том, что они сотрудники, и показывали свои удостоверения.
Военнослужащий (сотрудник) войск национальной гвардии имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства, оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни или здоровью гражданина или военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия, а также при отражении нападения на охраняемые объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях и собственные объекты войск национальной гвардии.
Федеральный закон
— В данной ситуации не подтверждается факт того, что была какая-то угроза, — уточнила гособвинитель.
Что дальше
Процесс движется к завершению: в ближайшее время по ходатайству обвиняемых будут допрошены последние свидетели, а в конце мая состоятся прения по делу. Санкция
Потерпевший попросил суд наказать обвиняемых максимально строго, но Кудрявцев и Усаньков, даже в случае установления их вины, получат меньше: оба ранее не судимы и имеют блестящие послужные списки, а значит, по верхней границе санкции наказание им вряд ли дадут.
По информации гособвинителя, оба по-прежнему являются действующими сотрудниками Росгвардии. НГС отправил запрос в областное управление ведомства, чтобы уточнить официальную позицию по отношению к майору Кудрявцеву и майору Усанькову.
Ранее НГС писал о бывшем полицейском из города Оби — его судят за то, что он пытал административно задержанного.