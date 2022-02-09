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Распылил перцовый баллончик и ударил в грудь: бывшего полицейского в НСО будут судить за превышение полномочий

Его уволили из органов после служебной проверки

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Вину обвиняемый не признал

Вину обвиняемый не признал

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В Новосибирской области, в городе Обь, под суд пойдет оперативный дежурный, которого обвиняют в превышении полномочий.

— По данным следствия, 22 октября 2021 года в дневное время обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно задержанных, отчего 33-летний мужчина испытал физическое страдание, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Также полицейский применил к мужчине силу — бил кулаком в грудь, когда они находились за пределами камеры. Отмечается, что потерпевший при этом не оказывал никакого сопротивления.

Спустя месяц, после служебной проверки, фигурант был уволен из органов. В ходе следствия свою вину он не признал.

Сейчас ему вменяется пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия и специальных средств. Это статья предполагает от трех до десяти лет лишения свободы.

В апреле 2021 года под уголовное дело попал полицейский Баганского района, которого подозревали в применении к задержанному электрошокера.

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