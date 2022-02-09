Распылил перцовый баллончик и ударил в грудь: бывшего полицейского в НСО будут судить за превышение полномочий

В Новосибирской области, в городе Обь, под суд пойдет оперативный дежурный, которого обвиняют в превышении полномочий.

— По данным следствия, 22 октября 2021 года в дневное время обвиняемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно задержанных, отчего 33-летний мужчина испытал физическое страдание, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.



Также полицейский применил к мужчине силу — бил кулаком в грудь, когда они находились за пределами камеры. Отмечается, что потерпевший при этом не оказывал никакого сопротивления.

