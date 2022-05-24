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Репортаж

Освободить в зале суда: почему попутчики Векила Абдуллаева отделались мягким приговором

С подсудимых по громкому делу о стрельбе в Мошково сняли часть обвинений

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Судья зачитывал приговор на протяжении двух часов

Судья зачитывал приговор на протяжении двух часов

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Октябрьский суд Новосибирска 23 мая поставил точку в деле попутчиков 18-летнего Векила Абдуллаева, погибшего ровно год назад, в мае 2021 года, в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД в Мошковском районе. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья Дмитрий Вьюгов решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение — при этом парень уже может требовать условно-досрочное освобождение. Журналист НГС Павел Тиунов выяснил, почему приговор оказался настолько мягким.

Ровно десять дней назад адвокаты подсудимых Илькина Исмаилова, Руслана и Турала Курбановых, выходя из зала заседаний после прений, признавались, что шокированы требованием гособвинения — отправить их подзащитных в колонию общего режима на срок от 4 до 12 лет. 23 мая некоторые из профессиональных юристов не могут сдержать улыбку на лице — суд не только не прислушался к представителям прокуратуры, но даже снял с подсудимых часть обвинения.

Два преступления один суд

Уголовное дело Исмаилова и Курбановых состоит из двух частей — в нем фигурируют обстоятельства двух разных инцидентов. Первое и самое резонансное событие произошло 28 мая 2021 года в Мошковском районе. Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов находились в автомобиле «Тойота-Марк 2» с тонированными стеклами, которым управлял 18-летний Векил Абдуллаев. Молодой человек не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, полицейские бросились за ним в погоню.

Иномарка остановилась через несколько километров на площадке около АЗС и придорожной гостиницы. Там Абдуллаев, Исмаилов и Курбанов вступили в словесную перепалку с сотрудниками ГИБДД, которая впоследствии переросла в потасовку. В результате грянул выстрел из табельного оружия инспектора ДПС Александра Гусева. Абдуллаев получил огнестрельное ранение в голову и спустя несколько дней скончался в районной больнице. Инцидент на телефон снял Исмаилов. Позже запись появилась в социальных сетях, но момент выстрела на ней не запечатлен.

Видео инцидента снял Илькин Исмаилов, но момент выстрела на нем отсутствует

Видео инцидента снял Илькин Исмаилов, но момент выстрела на нем отсутствует

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Изначально следователи обвинили Гусева в превышении должностных полномочий. Суд арестовал полицейского. Однако после того, как в ситуацию вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, правоохранителя выпустили из изолятора и приставили к нему госохрану якобы из-за угроз в адрес его семьи со стороны родственников погибшего. В итоге уголовное дело в отношении Гусева было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности». В СИЗО отправились Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов. Их следователи обвинили в насилии над представителями власти.

Еще один эпизод связан с событиями октября 2020 года. Тогда у Руслана Курбанова и его двоюродного брата Турала завязался конфликт с жителем одного из домов на улице Большевистской. Ему не понравилось, что автомобиль Курбановых был припаркован на газоне. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в результате которой мужчина получил травмы — ему сломали нос, оставили синяки на теле. Заявление в полицию тогда результатов не принесло. Потерпевший узнал своего обидчика (Руслана Курбанова) на записи мошковского инцидента восемь месяцев спустя. На допросе мужчина вспомнил, что уже после потасовки Курбановы потребовали у него деньги, что следователи с учетом драки расценили как тяжкое преступление. Так в деле появилось обвинение в разбойном нападении.

Наказать нельзя оправдать


Обвинение и защита трактовали обстоятельства обоих эпизодов по-разному. В инциденте с гибелью Абдуллаева прокуратура уверяла, что полицейские в соответствии с законом потребовали от водителя «Тойоты» пройти в патрульный автомобиль, но столкнулись с агрессией со стороны автомобилиста и его пассажиров: молодые люди якобы первыми начали оскорблять представителей власти, бить их, поэтому пришлось применить силу. Гусев уверяет, что выхватил табельное оружие, потому что Абдуллаев пытался забрать у него пистолет, а потом активно за него хватался, что и привело к выстрелу.

Подсудимые уверяли, что стали жертвами полицейского произвола

Подсудимые уверяли, что стали жертвами полицейского произвола

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Подсудимые уверяют, что инспекторы ДПС первыми кинулись в драку: они не представились и, как только вышли из патрульного автомобиля, начали крутить руки Курбанову. Молодым людям якобы пришлось защищаться от полицейского произвола.

В эпизоде с конфликтом на Большевистской силовики увидели признаки разбойного нападения из-за фразы о деньгах, якобы прозвучавшей после драки. Потерпевший заявил, что услышал требование отдать деньги, когда уже заходил в подъезд. Мужчина ничего не ответил, преследовать его никто не стал. Следователи трактовали обстоятельства как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору — это обвинение стало самым тяжким в деле.

Подсудимые на суде не отрицали, что конфликт с потерпевшим у них был, но вину в спланированном разбойном нападении не признали. Защита Исмаилова и Курбановых настаивала на полном оправдании подсудимых.

Виновны, но не во всём


Судья Дмитрий Вьюгов, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что в эпизоде с дракой на Большевистской нет признаков тяжкого преступления. В результате с Руслана и Турала Курбановых были сняты обвинения в разбойном нападении (по ч. 2 ст. 162 УК РФ), но при этом молодых людей признали виновными в умышленном причинении потерпевшему легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Были учтены также угрозы убийством, высказанные Русланом Курбановым инициативному гражданину (ч. 1 ст. 119 УК РФ). В результате молодому человеку были назначены несколько сотен часов исправительных работ в качестве наказания, а его брату Туралу — штраф в размере 30 тысяч рублей.

По эпизоду с конфликтом в Мошковском районе обвинение устояло. Суд установил, что Курбанов и Исмаилов не только оскорбили инспекторов ДПС при свидетелях, но и несколько раз ударили их: первый нанес полицейскому удар ногой по ноге и удар рукой по спине, второй — удар ногой по бедру и по туловищу, а также один удар кулаком по голове. Произошедшее было квалифицировано как применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Приговор Курбанову — 4 года лишения свободы в колонии-поселении, Исмаилову — 1 год 5 месяцев. При этом суд постановил считать 1 день, проведенный в СИЗО, за 2 дня в колонии. Учитывая, что с июня 2021 года подсудимые находились в изоляторе, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова суд от наказания освободил. Руслану Курбанову с учетом того, что он явился активным участником двух эпизодов, было назначено общее наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении. При этом его адвокат Глеб Филатов уверяет, что в скором времени молодой человек может оказаться на свободе.

Суд освободил двух подсудимых от наказания в связи с долгим пребыванием в СИЗО, третий может рассчитывать на УДО

Суд освободил двух подсудимых от наказания в связи с долгим пребыванием в СИЗО, третий может рассчитывать на УДО

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— Он был признан виновным в преступлениях средней тяжести, поэтому у него есть право требовать условно-досрочное освобождение (УДО) после отбытия 1/3 от назначенного срока наказания. День в СИЗО — это два дня в колонии, получается, что он уже фактически отсидел 2 года. Ему можно ехать на поселок, месяц потоптаться, на характеристику наработать, и, соответственно, всё — подавать на УДО, — на понятной людям из сферы терминологии журналисту НГС объяснил ситуацию Филатов.

При этом юрист выразил сомнение, есть ли в таком случае смысл обжаловать приговор.

Между тем в Центральном аппарате СК России близится к завершению расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС Александра Гусева. После утверждения обвинительного заключения оно должно поступить в суд.

В Первомайском суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении двух росгвардейцев, которые обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации и избили его.

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