Освободить в зале суда: почему попутчики Векила Абдуллаева отделались мягким приговором

Ровно десять дней назад адвокаты подсудимых Илькина Исмаилова, Руслана и Турала Курбановых, выходя из зала заседаний после прений, признавались, что шокированы требованием гособвинения — отправить их подзащитных в колонию общего режима на срок от 4 до 12 лет. 23 мая некоторые из профессиональных юристов не могут сдержать улыбку на лице — суд не только не прислушался к представителям прокуратуры, но даже снял с подсудимых часть обвинения.



Два преступления один суд

Уголовное дело Исмаилова и Курбановых состоит из двух частей — в нем фигурируют обстоятельства двух разных инцидентов. Первое и самое резонансное событие произошло 28 мая 2021 года в Мошковском районе. Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов находились в автомобиле «Тойота-Марк 2» с тонированными стеклами, которым управлял 18-летний Векил Абдуллаев. Молодой человек не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, полицейские бросились за ним в погоню.

