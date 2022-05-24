Освободить в зале суда: почему попутчики Векила Абдуллаева отделались мягким приговором

Октябрьский суд Новосибирска 23 мая поставил точку в деле попутчиков 18-летнего Векила Абдуллаева, погибшего ровно год назад, в мае 2021 года, в результате конфликта с сотрудниками ГИБДД в Мошковском районе. Прокуратура просила для троих молодых людей заключения в колонии общего режима, но судья Дмитрий Вьюгов решил иначе: двоих подсудимых от наказания освободил, еще одного отправил в колонию-поселение — при этом парень уже может требовать условно-досрочное освобождение. Журналист НГС Павел Тиунов выяснил, почему приговор оказался настолько мягким.
Ровно десять дней назад адвокаты подсудимых Илькина Исмаилова, Руслана и Турала Курбановых, выходя из зала заседаний после прений, признавались, что шокированы требованием гособвинения — отправить их подзащитных в колонию общего режима на срок от 4 до 12 лет. 23 мая некоторые из профессиональных юристов не могут сдержать улыбку на лице — суд не только не прислушался к представителям прокуратуры, но даже снял с подсудимых часть обвинения.
Два преступления один суд
Уголовное дело Исмаилова и Курбановых состоит из двух частей — в нем фигурируют обстоятельства двух разных инцидентов. Первое и самое резонансное событие произошло 28 мая 2021 года в Мошковском районе. Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов находились в автомобиле «Тойота-Марк 2» с тонированными стеклами, которым управлял 18-летний Векил Абдуллаев. Молодой человек не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и попытался скрыться, полицейские бросились за ним в погоню.
Иномарка остановилась через несколько километров на площадке около АЗС и придорожной гостиницы. Там Абдуллаев, Исмаилов и Курбанов вступили в словесную перепалку с сотрудниками ГИБДД, которая впоследствии переросла в потасовку. В результате грянул выстрел из табельного оружия инспектора ДПС Александра Гусева. Абдуллаев получил огнестрельное ранение в голову и спустя несколько дней скончался в районной больнице. Инцидент на телефон снял Исмаилов. Позже запись появилась в социальных сетях, но момент выстрела на ней не запечатлен.
Изначально следователи обвинили Гусева в превышении должностных полномочий. Суд арестовал полицейского. Однако после того, как в ситуацию вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, правоохранителя выпустили из изолятора и приставили к нему госохрану якобы из-за угроз в адрес его семьи со стороны родственников погибшего. В итоге уголовное дело в отношении Гусева было переквалифицировано на «причинение смерти по неосторожности». В СИЗО отправились Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов. Их следователи обвинили в насилии над представителями власти.
Еще один эпизод связан с событиями октября 2020 года. Тогда у Руслана Курбанова и его двоюродного брата Турала завязался конфликт с жителем одного из домов на улице Большевистской. Ему не понравилось, что автомобиль Курбановых был припаркован на газоне. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в результате которой мужчина получил травмы — ему сломали нос, оставили синяки на теле. Заявление в полицию тогда результатов не принесло. Потерпевший узнал своего обидчика (Руслана Курбанова) на записи мошковского инцидента восемь месяцев спустя. На допросе мужчина вспомнил, что уже после потасовки Курбановы потребовали у него деньги, что следователи с учетом драки расценили как тяжкое преступление. Так в деле появилось обвинение в разбойном нападении.
Наказать нельзя оправдать
Обвинение и защита трактовали обстоятельства обоих эпизодов по-разному. В инциденте с гибелью Абдуллаева прокуратура уверяла, что полицейские в соответствии с законом потребовали от водителя «Тойоты» пройти в патрульный автомобиль, но столкнулись с агрессией со стороны автомобилиста и его пассажиров: молодые люди якобы первыми начали оскорблять представителей власти, бить их, поэтому пришлось применить силу. Гусев уверяет, что выхватил табельное оружие, потому что Абдуллаев пытался забрать у него пистолет, а потом активно за него хватался, что и привело к выстрелу.
Подсудимые уверяют, что инспекторы ДПС первыми кинулись в драку: они не представились и, как только вышли из патрульного автомобиля, начали крутить руки Курбанову. Молодым людям якобы пришлось защищаться от полицейского произвола.
В эпизоде с конфликтом на Большевистской силовики увидели признаки разбойного нападения из-за фразы о деньгах, якобы прозвучавшей после драки. Потерпевший заявил, что услышал требование отдать деньги, когда уже заходил в подъезд. Мужчина ничего не ответил, преследовать его никто не стал. Следователи трактовали обстоятельства как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору — это обвинение стало самым тяжким в деле.
Подсудимые на суде не отрицали, что конфликт с потерпевшим у них был, но вину в спланированном разбойном нападении не признали. Защита Исмаилова и Курбановых настаивала на полном оправдании подсудимых.
Виновны, но не во всём
Судья Дмитрий Вьюгов, изучив обстоятельства дела, пришел к выводу, что в эпизоде с дракой на Большевистской нет признаков тяжкого преступления. В результате с Руслана и Турала Курбановых были сняты обвинения в разбойном нападении (по ч. 2 ст. 162 УК РФ), но при этом молодых людей признали виновными в умышленном причинении потерпевшему легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Были учтены также угрозы убийством, высказанные Русланом Курбановым инициативному гражданину (ч. 1 ст. 119 УК РФ). В результате молодому человеку были назначены несколько сотен часов исправительных работ в качестве наказания, а его брату Туралу — штраф в размере 30 тысяч рублей.
По эпизоду с конфликтом в Мошковском районе обвинение устояло. Суд установил, что Курбанов и Исмаилов не только оскорбили инспекторов ДПС при свидетелях, но и несколько раз ударили их: первый нанес полицейскому удар ногой по ноге и удар рукой по спине, второй — удар ногой по бедру и по туловищу, а также один удар кулаком по голове. Произошедшее было квалифицировано как применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Приговор Курбанову — 4 года лишения свободы в колонии-поселении, Исмаилову — 1 год 5 месяцев. При этом суд постановил считать 1 день, проведенный в СИЗО, за 2 дня в колонии. Учитывая, что с июня 2021 года подсудимые находились в изоляторе, Илькина Исмаилова и Турала Курбанова суд от наказания освободил. Руслану Курбанову с учетом того, что он явился активным участником двух эпизодов, было назначено общее наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении. При этом его адвокат Глеб Филатов уверяет, что в скором времени молодой человек может оказаться на свободе.
— Он был признан виновным в преступлениях средней тяжести, поэтому у него есть право требовать условно-досрочное освобождение (УДО) после отбытия 1/3 от назначенного срока наказания. День в СИЗО — это два дня в колонии, получается, что он уже фактически отсидел 2 года. Ему можно ехать на поселок, месяц потоптаться, на характеристику наработать, и, соответственно, всё — подавать на УДО, — на понятной людям из сферы терминологии журналисту НГС объяснил ситуацию Филатов.
При этом юрист выразил сомнение, есть ли в таком случае смысл обжаловать приговор.
Между тем в Центральном аппарате СК России близится к завершению расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС Александра Гусева. После утверждения обвинительного заключения оно должно поступить в суд.
В Первомайском суде Новосибирска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении двух росгвардейцев, которые обстреляли машину случайного свидетеля спецоперации и избили его.