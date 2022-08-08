Сирота-инвалид из Новосибирска лишилась квартиры, а полиция не возбуждала дело — Бастрыкин поручил разобраться
Следователи подали ходатайство, чтобы забрать дело у плицейских
Жительница Новосибирска, сирота и инвалид детства, обратилась в Следственный комитет России. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, женщина рассказала, что ее знакомая вместе с супругом мошенническим способом уговорили ее продать единственное жилье и похитили деньги, а затем также незаконным путем взяли на ее имя 4 кредита на общую сумму 400 тысяч рублей.
— По словам заявительницы, органы внутренних дел отказывают в возбуждении уголовного дела по фактам нарушения ее прав. СК России по Новосибирской области инициирован вопрос о передаче материалов доследственной проверки из органов полиции в Следственный комитет, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.
Из-за обращения председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указания и.о. руководителя регионального следственного управления Виталию Зарипову доложить о ситуации. После этого следователи Новосибирска подали ходатайство, чтобы материалы дела передали из полиции в следственный комитет.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки в Новосибирске. Мать погибшей на протяжении 8 месяцев жаловалась им на угрозы убийством в адрес дочери.