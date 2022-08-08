Сирота-инвалид из Новосибирска лишилась квартиры, а полиция не возбуждала дело — Бастрыкин поручил разобраться

Жительница Новосибирска, сирота и инвалид детства, обратилась в Следственный комитет России. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, женщина рассказала, что ее знакомая вместе с супругом мошенническим способом уговорили ее продать единственное жилье и похитили деньги, а затем также незаконным путем взяли на ее имя 4 кредита на общую сумму 400 тысяч рублей.