Следователи завели дело о халатности полиции по случаю с убийством 17-летней сибирячки

Следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки в Новосибирске. Мать погибшей на протяжении 8 месяцев жаловалась им на угрозы убийством в адрес дочери.



— Должностные лица не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям. Сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились, — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.

