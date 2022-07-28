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Тема дняОбвиняемый в убийстве 17-летней девушки арестован
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Следователи завели дело о халатности полиции по случаю с убийством 17-летней сибирячки

Мать погибшей жаловалась на угрозы в адрес дочери, но правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело

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Полицейские отказали в возбуждении дела по трем заявлениям

Полицейские отказали в возбуждении дела по трем заявлениям

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки в Новосибирске. Мать погибшей на протяжении 8 месяцев жаловалась им на угрозы убийством в адрес дочери.

— Должностные лица не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям. Сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились, — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Следователи пришли к выводу, что бездействие полицейских привело к трагическому результату — мужчина совершил убийство девушки. В настоящее время ведется расследование, выясняются обстоятельства дела, причастные к преступлению должностные лица.

Вечером 26 июля на улице Лесосечной в Новосибирске камера видеорегистратора в авто местного жителя случайно запечатлела убийство 17-летней девушки. На кадрах мужчина догоняет свою жертву, более 10 раз ударяет ее ножом, а затем скрывается в лесной чаще. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 27-летний грузчик местного магазина Хушнуд Хамраев, которого ранее с погибшей связывали романтические отношения.

Друзья погибшей заявили, что задержанный систематически бил свою возлюбленную, угрожал расправой. При этом, по их словам, мать девушки жаловалась на Хамраева в полицию, но правоохранители отказывались возбуждать в отношении его уголовное дело. В ГУ МВД по Новосибирской области в настоящее время проводится служебная проверка действий сотрудников отдела «Советский».

Хамроева на время расследования отправили в следственный изолятор. Суд учел, что обвиняемый является гражданином Республики Таджикистан и во время следствия может попытаться скрыться от правосудия.

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