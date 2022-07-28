Следователи завели дело о халатности полиции по случаю с убийством
17-летней сибирячки
Мать погибшей жаловалась на угрозы в адрес дочери, но правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти
— Должностные лица не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям. Сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились, — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.
Следователи пришли к выводу, что бездействие полицейских привело к трагическому результату — мужчина совершил убийство девушки. В настоящее время ведется расследование, выясняются обстоятельства дела, причастные к преступлению должностные лица.
Вечером 26 июля на улице Лесосечной в Новосибирске камера видеорегистратора в авто местного жителя случайно запечатлела убийство
Друзья погибшей заявили, что задержанный систематически бил свою возлюбленную, угрожал расправой. При этом, по их словам, мать девушки жаловалась на Хамраева в полицию, но правоохранители отказывались возбуждать в отношении его уголовное дело. В ГУ МВД по Новосибирской области в настоящее время проводится служебная проверка действий сотрудников отдела «Советский».
Хамроева на время расследования отправили в следственный изолятор. Суд учел, что обвиняемый является гражданином Республики Таджикистан и во время следствия может попытаться скрыться от правосудия.