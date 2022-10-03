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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против опеки из-за насилия над 2-летним мальчиком в Барабинске

Еще одно дело расследуется в отношении отчима пострадавшего ребенка

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Историю вскрыли местные жители, которые не раз слышали дикие крики ребенка

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки в Барабинске, чья халатность могла привести к насилию над маленьким ребенком.

С докладом о ходе расследования перед главой СКР должен будет выступить и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталий Зарипов.

— Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

В настоящее время расследование по факту насилия в отношении двухлетнего ребенка продолжается. Главный подозреваемый — 18-летний отчим пострадавшего мальчика. По сведениям источников NGS.RU, мужчину уже взяли под стражу. Подробно про ужасную историю мы писали здесь.

В Новосибирском областном суде на скамье подсудимых оказались родители, которых обвинили в убийстве шестилетнего мальчика. По версии следствия, мать и отчим до смерти забили ребенка после того, как он не смог прочитать страницу из книги.

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НасилиеОпекаРебенокБастрыкин
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