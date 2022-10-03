Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против опеки из-за насилия над
2-летним мальчиком в Барабинске
Еще одно дело расследуется в отношении отчима пострадавшего ребенка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки в Барабинске, чья халатность могла привести к насилию над маленьким ребенком.
С докладом о ходе расследования перед главой СКР должен будет выступить
— Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.
В настоящее время расследование по факту насилия в отношении двухлетнего ребенка продолжается. Главный подозреваемый —
В Новосибирском областном суде на скамье подсудимых оказались родители, которых обвинили в убийстве шестилетнего мальчика. По версии следствия, мать и отчим до смерти забили ребенка после того, как он не смог прочитать страницу из книги.