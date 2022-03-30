Мать и отчима начали судить за убийство 6-летнего мальчика под Новосибирском: что говорит отец ребенка

Новосибирский областной суд начал процесс по делу об убийстве шестилетнего мальчика — преступление произошло в 2021 году в поселке Кудряшовский. В процесс под конвоем доставили мать погибшего ребенка Наталью Мутогарову и его отчима Ивана Бакланова.

Как рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей Новосибирской областной прокуратуры Анжелика Егорова, подсудимым зачитали обвинительное заключение, после чего в процессе высказался потерпевший по уголовному делу.

— Допросили биологического отца. Он рассказал, что раньше Наталья была нормальной матерью и занималась ребенком, по крайней мере, пока его не посадили. Когда он звонил, Наталья отвечала ему, что отчим нормально относится к мальчику. Но со слов сына потерпевший знал, что «Ваня», так мальчик называл Бакланова, его бьет. Потерпевший, находясь в условиях изоляции от общества, разговаривал с Баклановым по телефону и просил не обижать сына.