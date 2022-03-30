Мать и отчима начали судить за убийство 6-летнего мальчика под Новосибирском: что говорит отец ребенка

Новосибирский областной суд начал процесс по делу об убийстве шестилетнего мальчика — преступление произошло в 2021 году в поселке Кудряшовский. В процесс под конвоем доставили мать погибшего ребенка Наталью Мутогарову и его отчима Ивана Бакланова.
Как рассказала старший прокурор отдела государственных обвинителей Новосибирской областной прокуратуры Анжелика Егорова, подсудимым зачитали обвинительное заключение, после чего в процессе высказался потерпевший по уголовному делу.
— Допросили биологического отца. Он рассказал, что раньше Наталья была нормальной матерью и занималась ребенком, по крайней мере, пока его не посадили. Когда он звонил, Наталья отвечала ему, что отчим нормально относится к мальчику. Но со слов сына потерпевший знал, что «Ваня», так мальчик называл Бакланова, его бьет. Потерпевший, находясь в условиях изоляции от общества, разговаривал с Баклановым по телефону и просил не обижать сына.
По версии следствия, родная мать и ее сожитель в течение двух дней жестоко избивали беспомощную жертву. Его били руками, ногами, шлангом и шумовкой. Согласно материалам дела, взрослые были пьяны и заставили ребенка читать вслух. Когда мальчик начал ошибаться, они начали его бить, не стесняясь свидетеля, брата матери. От полученных травм повреждений ребенок скончался на месте 19 марта.
Избиение было далеко не первым: разбираясь в истории о смерти ребенка, правоохранительные органы выяснили, что в течение последних четырех лет жизни сына, мать постоянно била ребенка.
— Ненадлежащим образом исполняла обязанности родителя по воспитанию своего малолетнего ребенка, а именно совместно со своим сожителем подвергали избиениям сына, в том числе с помощью предметов кухонной утвари и ремня, — рассказали сотрудники Следственного комитета.
Семейную пару обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: п.п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору). Помимо этого мать ребенка судят за «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» — ст. 156 УК РФ. Подсудимой грозит до двадцати лет лишения свободы, ее сожителю — пожизненное заключение.
В ходе предварительного следствия Иван Бакланов частично признал вину, Наталья Мутогарова полностью отрицала, что имеет отношения к страшной смерти сына. В судебном заседании их позиция не изменилась:
— Мутогарова не признает даже ненадлежащее воспитание, — рассказала НГС гособвинитель. — Но все свидетели, кого мы допрашивали, дали показания, что Мутогарова боялась Бакланова. Некоторые говорили, что он применил к ней насилие, например, вырывал волосы. Брат ее рассказывал, что видел Наталью с синяками.
Расследование дела следователи закончили в конце февраля 2022 года.