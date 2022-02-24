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До суда дошло дело о групповом убийстве 6-летнего ребенка — на скамье подсудимых окажутся его мать и отчим

Мать свою вину не признала, ее сожитель признал частично

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Окровавленное тело 6-летнего мальчика обнаружили в квартире под Новосибирском, где проживала семья

Окровавленное тело 6-летнего мальчика обнаружили в квартире под Новосибирском, где проживала семья

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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о групповом убийстве 6-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Тело 6-летнего мальчика обнаружили вечером 19 марта в одном из домов на Октябрьской улице в Кудряшовском поселке под Новосибирском. Оказалось, что мальчик не смог внятно прочитать текст, из-за этого родители стали избивать его руками и ногами. Всего было нанесено минимум 50 ударов. Ребенок скончался на месте. Матери и отчиму мальчика предъявили обвинение по п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По версии следствия, с 2017 года по 19 марта 2021 года у себя дома либо у родственников мать и сожитель избивали ее 6-летнего сына. Удары в том числе наносили ремнем и кухонной утварью.

В 2021 году Новосибирский областной суд признал виновной мать в убийстве дочери — ее приговорили к 13 годам лишения свободы.

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самоубийство ребенкауголовное дело
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