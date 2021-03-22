«Не смог прочитать текст»: следователи рассказали, за что семейная пара забила до смерти 6-летнего сына

Следователи рассказали, за что в семье под Новосибирском убили
Следователи предъявили обвинение 31-летней женщине и ее сожителю за убийство 6-летнего мальчика. По версии следствия, они забили ребенка до смерти за плохое чтение.
Трагедия произошла
— Как установили следователи, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молчал, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
От полученных травм ребенок скончался в квартире. Следователи возбудили уголовное дело по
— Проведен допрос обвиняемых, очная ставка между ними, фигурантам назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность в совершении преступления отрицает, — добавили следователи. — Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку.
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