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«Не смог прочитать текст»: следователи рассказали, за что семейная пара забила до смерти 6-летнего сына

Матери ребенка и отчиму предъявлено обвинение

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Отчим признался в преступлении, а мать ребенка свою вину отрицает

Отчим признался в преступлении, а мать ребенка свою вину отрицает

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Следователи рассказали, за что в семье под Новосибирском убили 6-летнего мальчика

Следователи предъявили обвинение 31-летней женщине и ее сожителю за убийство 6-летнего мальчика. По версии следствия, они забили ребенка до смерти за плохое чтение.

Трагедия произошла 19 марта вечером в одном из домов в поселке Кудряшовском под Новосибирском. В квартире обнаружили 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями.

— Как установили следователи, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное. В какой-то момент они решили заняться воспитанием мальчика, в связи с чем дали ребенку книгу, поставили в угол и сказали читать. Поскольку мальчик не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молчал, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений ребенок скончался на месте, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

От полученных травм ребенок скончался в квартире. Следователи возбудили уголовное дело по пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). Подозреваемых отправили в СИЗО.

— Проведен допрос обвиняемых, очная ставка между ними, фигурантам назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы. В ходе допроса отчим ребенка дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он также подробно рассказал о совершенном преступлении. Мать погибшего мальчика свою причастность в совершении преступления отрицает, — добавили следователи. — Также, по предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку.

Проверит ведомство и работу сотрудников органов опеки.

В начале марта областной суд признал виновной Марию Русских в убийстве дочери — ее приговорили к 13 годам лишения свободы.

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обвинениеубийство
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