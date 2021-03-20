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«Отчим его периодически избивал»: новосибирские следователи возбудили уголовное дело об убийстве 6-летнего мальчика

Тело ребенка обнаружили в квартире дома в поселке Кудряшовском 19 марта

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Погибшего ребенка обнаружили в одном из многоквартирных домов Кудряшовского

Погибшего ребенка обнаружили в одном из многоквартирных домов Кудряшовского

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Следователи возбудили дело об убийстве ребёнка в посёлке Кудряшовский

19 марта в квартире одного из домов поселка Кудряшовского обнаружили тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями — следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По сообщению СК России по Новосибирской области, по подозрению в преступлении задержали мать и отчима погибшего ребенка.

— По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи также намерены оценить работу органов опеки на предмет халатности. Сейчас они устанавливают обстоятельства преступления и ведут расследование по уголовному делу.

В начале марта областной суд признал виновной Марию Русских в убийстве дочери — ее приговорили к 13 годам лишения свободы.

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убийство ребенкаКудряшовский сельсоветСУ СК РФ по Новосибирской области
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