«Отчим его периодически избивал»: новосибирские следователи возбудили уголовное дело об убийстве 6-летнего мальчика

Следователи возбудили дело об убийстве ребёнка в посёлке Кудряшовский
19 марта в квартире одного из домов поселка Кудряшовского обнаружили тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями — следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
По сообщению СК России по Новосибирской области, по подозрению в преступлении задержали мать и отчима погибшего ребенка.
— По предварительным данным следствия, отчим мальчика периодически его избивал. Данному факту следователи также дадут принципиальную правовую оценку, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следователи также намерены оценить работу органов опеки на предмет халатности. Сейчас они устанавливают обстоятельства преступления и ведут расследование по уголовному делу.
В начале марта областной суд признал виновной Марию Русских в убийстве дочери — ее приговорили к 13 годам лишения свободы.