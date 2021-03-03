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Тема дняТрагедия на Учительской: мужчина застрелил любимую

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В Новосибирске вынесли приговор женщине, убившей 9-летнюю дочь

Мать задушила девочку, а после выпрыгнула из окна, но осталась жива

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Суд признал женщину виновной в убийстве девочки

Суд признал женщину виновной в убийстве девочки

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Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Марии Русских — ее признали виновной в убийстве дочери. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Трагедия произошла утром 16 января 2020 года. Женщина была дома, в своей квартире на улице Мясниковой в Калининском районе. Понимая, что ее девятилетняя дочь не сможет оказать сопротивление, осужденная задушила ее — смерть девочки наступила в результате механической асфиксии. Причинами такого поступка женщина назвала конфликты с мужем.

— В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что подсудимая совершила преступление из-за частых конфликтов с мужем, что подтверждается проведенными допросами как самого мужчины, так и подсудимой, ее родственников, а также заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Задушив ребенка, женщина выпала из окна восьмого этажа. Подозреваемую доставили в больницу с различными травмами. В итоге она выжила.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на год. Ей предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

На месте страшного происшествия год назад побывал корреспондент НГС — подробности читайте тут.

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судзадушила дочь
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