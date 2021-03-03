В Новосибирске вынесли приговор женщине, убившей 9-летнюю дочь

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Марии Русских — ее признали виновной в убийстве дочери. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Трагедия произошла утром
— В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что подсудимая совершила преступление из-за частых конфликтов с мужем, что подтверждается проведенными допросами как самого мужчины, так и подсудимой, ее родственников, а также заключением психолого-психиатрической судебной экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Задушив ребенка, женщина выпала из окна восьмого этажа. Подозреваемую доставили в больницу с различными травмами. В итоге она выжила.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по
Суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы на год. Ей предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
На месте страшного происшествия год назад побывал корреспондент НГС — подробности читайте тут.