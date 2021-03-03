В Новосибирске вынесли приговор женщине, убившей 9-летнюю дочь

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Марии Русских — ее признали виновной в убийстве дочери. Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



Трагедия произошла утром 16 января 2020 года. Женщина была дома, в своей квартире на улице Мясниковой в Калининском районе. Понимая, что ее девятилетняя дочь не сможет оказать сопротивление, осужденная задушила ее — смерть девочки наступила в результате механической асфиксии. Причинами такого поступка женщина назвала конфликты с мужем.