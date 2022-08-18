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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической ситуации в поселке Красный Яр

Следователи выясняют происхождение озера с мутной жижей на территории комбината

Ранее Росприроднадзор выявил загрязнение воды и почвы в Красном Яру

Ранее Росприроднадзор выявил загрязнение воды и почвы в Красном Яру

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической обстановки в новосибирском поселке Красный Яр.

18 августа жители поселка Красный Яр и СНТ «Звездное» побывали на личном приеме у главного следователя Новосибирской области Виталия Зарипова. Они рассказали ему об угрозе экологической катастрофы из-за оврага с мутной жижей на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината (ранее там располагалась нефтебаза «Красный Яр»).

По результатам этой встречи объявлен старт доследственной проверки по факту загрязнения окружающей среды, решается вопрос о возбуждении уголовных дел в связи с загрязнением воды и почвы промышленными отходами (ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 251 УК РФ). О встрече корреспонденту НГС рассказал депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.

Ранее местные жители пожаловались на деятельность КБК депутату Игорю Украинцеву и в Росприроднадзор. Теперь дошли до Следственного комитета

Ранее местные жители пожаловались на деятельность КБК депутату Игорю Украинцеву и в Росприроднадзор. Теперь дошли до Следственного комитета

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— Зарегистрировано сообщение о преступлении по факту загрязнения вод и атмосферы на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по г. Обь СУ СК РФ по НСО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в СК РФ по НСО.

Вскоре на сайте центрального аппарата СК РФ появилось сообщение, из которого следует, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за произошедшего в Красном Яру.

17 августа Росприроднадзор сообщил NGS.RU, что выявил нарушения природоохранного законодательства на территории АО «Картонно-бумажный комбинат». Ведомство сейчас проводит внеплановую выездную проверку на используемой для нужд КБК земле.

Ранее местные жители пожаловались на наполненный неизвестной мутной жижей овраг. Корреспондент НГС побывал на указанной территории и ужаснулся происходящему за забором КБК. Лучше всего это видно сверху:

В КБК NGS.RU пояснили, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия. Из ответа директора комбината Игоря Диденко следует, что водоем природного происхождения заполнен талой водой и несанкциониронными сливами местных ассенизаторов.

До ноября 2020 года нефтебазой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил на торгах конкурсный управляющий Евгений Долгополов, а у него — Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Какое-то время деятельность на этом месте осуществляло ООО «Гофромастер». Директор КБК и «Гофромастера» — Игорь Диденко. В апреле он удостоился почетного звания «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области», награду ему вручал губернатор Андрей Травников, сообщал портал «Континент.Сибирь». Жена бизнесмена — депутат Заксобрания Ирина Диденко.

По данным «Контур.Фокуса», выручка КБК на конец 2021 года составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 201,4 миллиона. Выручка «Гофромастера» (которым Диденко владеет совместно с женой) — 2,8 миллиарда, а чистая прибыль — 175,4 миллиона рублей.

Ранее НГС рассказывал, что майские праздники жителям Колыванского района омрачила без преувеличения экологическая катастрофа: река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Теперь в них ни искупаться, ни порыбачить.

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