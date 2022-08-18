Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической ситуации в поселке Красный Яр
Следователи выясняют происхождение озера с мутной жижей на территории комбината
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической обстановки в новосибирском поселке Красный Яр.
18 августа жители поселка Красный Яр и СНТ «Звездное» побывали на личном приеме у главного следователя Новосибирской области Виталия Зарипова. Они рассказали ему об угрозе экологической катастрофы из-за оврага с мутной жижей на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината (ранее там располагалась нефтебаза «Красный Яр»).
По результатам этой встречи объявлен старт доследственной проверки по факту загрязнения окружающей среды, решается вопрос о возбуждении уголовных дел в связи с загрязнением воды и почвы промышленными отходами (ч. 1 ст. 250 и ч. 1 ст. 251 УК РФ). О встрече корреспонденту НГС рассказал депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев.
— Зарегистрировано сообщение о преступлении по факту загрязнения вод и атмосферы на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по г. Обь СУ СК РФ по НСО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в СК РФ по НСО.
Вскоре на сайте центрального аппарата СК РФ появилось сообщение, из которого следует, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела из-за произошедшего в Красном Яру.
17 августа Росприроднадзор сообщил NGS.RU, что выявил нарушения природоохранного законодательства на территории АО «Картонно-бумажный комбинат». Ведомство сейчас проводит внеплановую выездную проверку на используемой для нужд КБК земле.
Ранее местные жители пожаловались на наполненный неизвестной мутной жижей овраг. Корреспондент НГС побывал на указанной территории и ужаснулся происходящему за забором КБК. Лучше всего это видно сверху:
В КБК NGS.RU пояснили, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия. Из ответа директора комбината Игоря Диденко следует, что водоем природного происхождения заполнен талой водой и несанкциониронными сливами местных ассенизаторов.