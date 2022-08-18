Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за экологической ситуации в поселке Красный Яр

— Зарегистрировано сообщение о преступлении по факту загрязнения вод и атмосферы на территории Новосибирского картонно-бумажного комбината, проведение проверки поручено исполняющему обязанности руководителя следственного отдела по г. Обь СУ СК РФ по НСО. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в СК РФ по НСО.

