На территории комбината в Красном Яру выявили загрязнение почвы — рядом есть озеро с мутной жижей

До ноября 2020 года нефтебазой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил на торгах конкурсный управляющий Евгений Долгополов, а у него — Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Какое-то время деятельность на этом месте осуществляло ООО «Гофромастер». Директор КБК и «Гофромастера» — Игорь Диденко. В апреле он удостоился почетного звания «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области», награду ему вручал губернатор Андрей Травников, сообщал портал «Континент.Сибирь». Жена бизнесмена — депутат Заксобрания Ирина Диденко.



По данным «Контур.Фокус», выручка КБК на конец 2021 года составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 201,4 миллиона. Выручка «Гофромастер» (которым Диденко владеет совместно с женой) — 2,8 миллиарда, а чистая прибыль — 175,4 миллиона рублей.



Ранее НГС рассказывал, что майские праздники жителям Колыванского района омрачила без преувеличения экологическая катастрофа: река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Теперь в них ни искупаться, ни порыбачить. Сельчане считают, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, однако в самой компании это отрицают. Корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.