На территории комбината в Красном Яру выявили загрязнение почвы — рядом есть озеро с мутной жижей
Ранее местные жители пожаловались на овраг с отходами возле Картонно-бумажного комбината
Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства на территории АО Картонно-бумажный комбинат (раньше здесь находилась нефтебаза «Красный Яр»). Ранее местные жители пожаловались на наполненный неизвестной мутной жижей овраг (находится за забором КБК).
— В августе 2022 года проведено выездное обследование территории с ориентиром Промышленная территория 1, поселок Красный Яр Новосибирского района Новосибирской области. По результатам установлены признаки негативного воздействия на почвы (загрязнение, порча) на обследуемой территории, — говорится в ответе Сибирского управления Росприроднадзора на запрос NGS.
Ведомство сейчас проводит внеплановую выездную проверку на используемой для нужд КБК земле.
— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим природоохранным законодательством, — добавили в Росприроднадзоре.
Напомним, 11 августа НГС показал, что происходит на территории КБК с высоты птичьего полета, в частности — овраг с мутной жижей, вероятно, промышленного происхождения.
10 августа редакция получила ответ КБК на письменный запрос. Из него следует, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия.
— На северо-западе участка действительно имеется природный овраг, заполненный талой и дождевой водой. По словам местных жителей, ассенизаторские машины, приезжающие со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали сюда нечистоты и сваливали мусор. На сегодняшний день нами разрабатываются мероприятия по ликвидации последствий несанкционированной свалки, — следует из ответа директора КБК Игоря Диденко на запрос НГС.
Выводы Росприроднадзора противоречат заявлению КБК. Впрочем, окончательные выводы можно сделать лишь по окончании проверки надзорного ведомства.