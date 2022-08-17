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На территории комбината в Красном Яру выявили загрязнение почвы — рядом есть озеро с мутной жижей

Ранее местные жители пожаловались на овраг с отходами возле Картонно-бумажного комбината

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Овраг с мутной жижей находится на территории КБК, огороженной забором.

Овраг с мутной жижей находится на территории КБК, огороженной забором.

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Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства на территории АО Картонно-бумажный комбинат (раньше здесь находилась нефтебаза «Красный Яр»). Ранее местные жители пожаловались на наполненный неизвестной мутной жижей овраг (находится за забором КБК).

— В августе 2022 года проведено выездное обследование территории с ориентиром Промышленная территория 1, поселок Красный Яр Новосибирского района Новосибирской области. По результатам установлены признаки негативного воздействия на почвы (загрязнение, порча) на обследуемой территории, — говорится в ответе Сибирского управления Росприроднадзора на запрос NGS.

Ведомство сейчас проводит внеплановую выездную проверку на используемой для нужд КБК земле.

— По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим природоохранным законодательством, — добавили в Росприроднадзоре.

Напомним, 11 августа НГС показал, что происходит на территории КБК с высоты птичьего полета, в частности — овраг с мутной жижей, вероятно, промышленного происхождения.

10 августа редакция получила ответ КБК на письменный запрос. Из него следует, что овраг вообще никак не связан с хозяйственной деятельностью предприятия.

— На северо-западе участка действительно имеется природный овраг, заполненный талой и дождевой водой. По словам местных жителей, ассенизаторские машины, приезжающие со стороны близлежащих СНТ, ДНТ, на протяжении длительного времени сливали сюда нечистоты и сваливали мусор. На сегодняшний день нами разрабатываются мероприятия по ликвидации последствий несанкционированной свалки, — следует из ответа директора КБК Игоря Диденко на запрос НГС.

Выводы Росприроднадзора противоречат заявлению КБК. Впрочем, окончательные выводы можно сделать лишь по окончании проверки надзорного ведомства.

До ноября 2020 года нефтебазой владел «Резервстрой», который был учрежден Росимуществом. Затем ее выкупил на торгах конкурсный управляющий Евгений Долгополов, а у него — Новосибирский картонно-бумажный комбинат. Какое-то время деятельность на этом месте осуществляло ООО «Гофромастер». Директор КБК и «Гофромастера» — Игорь Диденко. В апреле он удостоился почетного звания «Заслуженный работник промышленности Новосибирской области», награду ему вручал губернатор Андрей Травников, сообщал портал «Континент.Сибирь». Жена бизнесмена — депутат Заксобрания Ирина Диденко.

По данным «Контур.Фокус», выручка КБК на конец 2021 года составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 201,4 миллиона. Выручка «Гофромастер» (которым Диденко владеет совместно с женой) — 2,8 миллиарда, а чистая прибыль — 175,4 миллиона рублей.

Ранее НГС рассказывал, что майские праздники жителям Колыванского района омрачила без преувеличения экологическая катастрофа: река Амба и несколько озер поблизости почернели от мутной жижи с запахом навоза. Теперь в них ни искупаться, ни порыбачить. Сельчане считают, что загрязнение — вина Кудряшовского свинокомплекса, однако в самой компании это отрицают. Корреспондент НГС отправился в Колыванский район, чтобы разобраться в причинах и последствиях произошедшего.

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