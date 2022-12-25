Бастрыкин взял на контроль дело о льдине, упавшей на голову ребенку в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям представить доклад по ситуации с травмированным
Инцидент произошел 22 декабря на улице Богдана Хмельницкого. С кровли жилого пятиэтажного дома сошла наледь. В результате пострадал школьник, который в этот момент проходил рядом. Ребенка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
— Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области В. Б. Зарипову представить доклад о ходе расследования, — сообщили в следственном управлении.
Расследование дела поставили на контроль в центральном аппарате. В новосибирском управлении МЧС призвали все управляющие компании проверить все крыши зданий на предмет свисающих наледей и при необходимости ликвидировать их.
Ранее Бастрыкин заинтересовался, почему обрушился потолок в новосибирской квартире, в которой проживает семья с ребенком-инвалидом.