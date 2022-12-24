8-летний ребенок пострадал из-за схода снега с крыши в Новосибирске

В Новосибирске ребенок пострадал из-за схода наледи с крыши. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— 22 декабря в Калининском районе Новосибирска в результате схода наледи с кровли жилого пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого пострадал восьмилетний ребенок, — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ГУ МЧС уточнили, что на этих выходных в области ожидаются перепады температуры. Снег может сходить с крыш, это может привести к травмам и несчастным случаям.
— Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают руководителей всех учреждений и управляющих компаний провести проверку крыш на наличие опасно свисающих снежных масс, а также организовать их уборку, — добавили в управлении.
Родителей просят не оставлять детей без присмотра и предупредить об опасности схода снега.
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