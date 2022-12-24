8-летний ребенок пострадал из-за схода снега с крыши в Новосибирске

В Новосибирске ребенок пострадал из-за схода наледи с крыши. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.



— 22 декабря в Калининском районе Новосибирска в результате схода наледи с кровли жилого пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого пострадал восьмилетний ребенок, — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.