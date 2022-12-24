СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 77.09
eur 83.76
Тема дня5 весенних причесок с платком
Все новости
Все новости

8-летний ребенок пострадал из-за схода снега с крыши в Новосибирске

Инцидент произошел в Калининском районе

6 909

Сход снега с крыш может привести к травмам и несчастным случаям

Поделиться

В Новосибирске ребенок пострадал из-за схода наледи с крыши. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— 22 декабря в Калининском районе Новосибирска в результате схода наледи с кровли жилого пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого пострадал восьмилетний ребенок, — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

В ГУ МЧС уточнили, что на этих выходных в области ожидаются перепады температуры. Снег может сходить с крыш, это может привести к травмам и несчастным случаям.

— Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области призывают руководителей всех учреждений и управляющих компаний провести проверку крыш на наличие опасно свисающих снежных масс, а также организовать их уборку, — добавили в управлении.

Родителей просят не оставлять детей без присмотра и предупредить об опасности схода снега.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на выходные и начало недели в Новосибирске. В городе может потеплеть до -6 градусов.

По теме

ПогодаСнегСосулькиГУ МЧС по Новосибирской области
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter