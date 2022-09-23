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Глава СК России взял на контроль проверку демонтажа памятника Солдату-освободителю в селе Толмачево

На его месте планируется построить спортивный комплекс

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Сейчас памятник отправили на реставрацию

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку демонтажа памятника Солдату-освободителю в селе Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

— Председатель СК России поручил и. о. руководителя СК по Новосибирской области Зарипову представить доклад о ситуации. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Напомним, памятник в селе Толмачево демонтировали ради строительства спорткомплекса. Как сообщили в администрации, сейчас его отправили на реставрацию, чтобы потом установить в другом месте.

Ранее Бастрыкин поручил проверить причастность мэра Новосибирска к демонтажу стелы в честь героев ВОВ в Заельцовском районе.

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