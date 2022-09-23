Глава СК России взял на контроль проверку демонтажа памятника Солдату-освободителю в селе Толмачево
На его месте планируется построить спортивный комплекс
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку демонтажа памятника Солдату-освободителю в селе Толмачево. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
— Председатель СК России поручил
Напомним, памятник в селе Толмачево демонтировали ради строительства спорткомплекса. Как сообщили в администрации, сейчас его отправили на реставрацию, чтобы потом установить в другом месте.
Ранее Бастрыкин поручил проверить причастность мэра Новосибирска к демонтажу стелы в честь героев ВОВ в Заельцовском районе.