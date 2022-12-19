Главе Центрального округа Новосибирска предъявили обвинение из-за демонтажа стелы героям ВОВ

Но уже в начале сентября глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией и поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело. Дело тут же возбудили против неопределенных лиц. Через несколько дней и прокуратура Новосибирской области, проведя проверку, сделала вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта. После этого, 14 сентября, мэр города Анатолий Локоть заявил, что о сносе стелы речь не идет, ее просто отправили на реставрацию, а скоро откроют ее и пригласят на открытие горожан. И якобы для нее уже ищут новое место. Но через несколько дней, 19 сентября, стелу в не отреставрированном виде неожиданно вернули на место. Позже ее покрасили, но внимательные новосибирцы нашли недостатки, которые потребовал исправить прокурор города.

