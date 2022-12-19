Главе Центрального округа Новосибирска предъявили обвинение из-за демонтажа стелы героям ВОВ

Следственное управление СКР по Новосибирской области обвинил в халатности главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова за демонтированную стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал корреспонденту НГС источник близкий к правоохранительным органам. В пресс-службе СК не стали раскрывать подробности уголовного дела против главы округа, пообещав разместить информацию на сайте СК, «как будет возможность».
Источник НГС заметил, что из Канунникова делают «стрелочника», а решения по сносу стелы якобы принимались не на его уровне, а выше.
— Это очередной вариант точечной застройки. Это было понятно сразу. Строителей, получается, обманули. Они даже отмежевали участок, на территории которого находится стела, отдали его городу, чтобы скандала не было, но скандал все равно случился, — рассказал источник НГС.
Глава Центрального округа обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей»). По этой части статьи главе может грозить штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев.
Сам Сергей Канунников отказался давать комментарии.
— Никаких комментариев я не даю. Всего доброго, до свидания, — выдал глава Центрального округа корреспонденту НГС и сразу положил трубку.
История со стелой между «Ройял Парком» и площадью Калинина началась в начале августа 2022 года. В этом месте сначала вырубили сквер, потом убрали и сам памятник. Общественники сразу связали это с намечающимся здесь строительством гостиницы, но в мэрии сообщили, что снос стелы был запланирован давно. В пресс-службе мэрии сообщили, что стелу отреставрируют и перенесут в другое место.
Но уже в начале сентября глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией и поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело. Дело тут же возбудили против неопределенных лиц. Через несколько дней и прокуратура Новосибирской области, проведя проверку, сделала вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта. После этого, 14 сентября, мэр города Анатолий Локоть заявил, что о сносе стелы речь не идет, ее просто отправили на реставрацию, а скоро откроют ее и пригласят на открытие горожан. И якобы для нее уже ищут новое место. Но через несколько дней, 19 сентября, стелу в не отреставрированном виде неожиданно вернули на место. Позже ее покрасили, но внимательные новосибирцы нашли недостатки, которые потребовал исправить прокурор города.