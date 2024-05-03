«Носитель легендарных кровей»: в Новосибирске продают американского булли — за него просят 350 тысяч

В Новосибирске продают щенка породы американский булли за 350 тысяч рублей. Объявление выставили на Avito. Продавец утверждают, что выставленная собака — легендарных кровей Мияги.
— Sibbulli Mr Po породы американский булли типа экзот предлагается к продаже.
Родословная ABCS, носитель легендарных кровей Мияги, развязанный кобель. Прекрасный характер. Чистый по всем породным тестам. Открыт для вязок, — указано в объявлении.
Продавец также обещает пожизненное сопровождение по всем вопросам, касающимся собаки.
На фото у собаки темный окрас, мощное тело и сильные лапы.
Американский булли «экзотик» — эффектная, очень мощная для своего размера и компактная собака с мускулистым телом.
Несмотря на брутальный внешний вид, «экзотик булли» — дружелюбная собака-компаньон. Собака такой породы энергичная и темпераментная, при этом максимально ориентирована на человека.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске за 300 тысяч продавали щенков породы американский булли. За деньги, которые просили за одного щенка, можно купить несколько вариантов отечественных автомобилей.