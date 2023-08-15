«Хулиганы ждут своих хозяев»: в Новосибирске по цене машины продают щенков «элитных кровей»

В Новосибирске продают щенков породы американский булли за 300 тысяч рублей. Объявление выставили на Avito. Продавец утверждают, что выставленные собаки — «элитных кровей», а их братья и сестры из предыдущего помета — победители различных конкурсов.
— Щенки-хулиганы ждут своих хозяев. Тип покет, окрас лиловый и красный шоколад. Мaмa -Tequila Sunrise. Тип покет (35 в холке, голова 60см). Папa — Cherokee Bully (38 см холка, голова 65см), сын Ferrari mega elite. Крaсивая прaвильнaя гoлoва, имeeт мoщный костяк и отличную мышeчную маccу, прикус «ножницы», полные хвосты без заломов. Poдители полнocтью чисты от атаксии и дисплазии, — указано в объявлении.
Тип покет — самый маленький тип породы американского булли
Продавец указал, что у пары вторая вязка, а первый помет занял все высшие места среди юниоров на первой выставке булли-шоу в Новосибирске. Щенков отдадут с документами АВКС, с ветеринарным паспортом, чипом, со всеми печатями и отметками о вакцинации. Также с новыми владельцами заключат договор купли-продажи и обещают бесплатную пожизненную консультацию и всестороннюю помощь от заводчика. Щенков готовы доставить в любую точку мира. Связаться с продавцом корреспонденту НГС не удалось.
За деньги, которые просят за одного щенка, можно купить несколько вариантов отечественных автомобилей — 423 Москвич 1962 года, 402 Москвич 1956 года и LADA Нива 2010 года. А также автомобили марок, например, Hyundai Accent 2007 года, Peugeot 2010 года, Ford Focus 2005 года и даже Mercedes-Benz 2001 года выпуска. Всего на рынке Новосибирска 10 предложений на эту сумму.
На Avito есть и другие объявления о продаже таких щенков. Цены варьируются на них от 40 до 190 тысяч рублей в среднем. Всего аналогичных объявлений 87 в городе.
Американский булли — недавно созданная в США порода собак-компаньонов. Получила признание Объединенным клубом собаководов 15 июля 2013 года. Впервые зарегистрировал породу клуб собаководов в 2004 году.
В клубе собаководов Новосибирска отметили, что стоимость щенков варьируется в зависимости от окраса. Каждый случай индивидуален, и его нужно рассматривать отдельно. При этом, напомнили в клубе, щенки американского булли сейчас очень популярны в России и спрос на них не падает уже около 10 лет.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцы продают на Avito коллекционных кукол. Среди них есть как Барби, так и фарфоровые редкие образцы.