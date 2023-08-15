«Хулиганы ждут своих хозяев»: в Новосибирске по цене машины продают щенков «элитных кровей»

Продавец указал, что у пары вторая вязка, а первый помет занял все высшие места среди юниоров на первой выставке булли-шоу в Новосибирске. Щенков отдадут с документами АВКС, с ветеринарным паспортом, чипом, со всеми печатями и отметками о вакцинации. Также с новыми владельцами заключат договор купли-продажи и обещают бесплатную пожизненную консультацию и всестороннюю помощь от заводчика. Щенков готовы доставить в любую точку мира. Связаться с продавцом корреспонденту НГС не удалось.