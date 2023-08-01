Есть даже принцесса Диана. Сибиряки массово продают коллекционных кукол — самая дорогая из них стоит 149 тысяч

В июле новосибирцы начали массово продавать на сайтах объявлений дорогих коллекционных кукол — среди них есть Барби и редкие фарфоровые экземпляры. Возможно, ажиотаж возник из-за премьеры фильма Barbie. В России, по мнению источников в киноиндустрии, он выйдет в прокат не раньше осени.
Наиболее дорогих фарфоровых кукол, похожих на Барби, в Новосибирске продает частный коллекционер Галина. Образцы, которые она предлагает приобрести, стоят от 20 тысяч рублей.
Самая высокая цена (149 тысяч рублей) — у коллекционной куклы «Королева Пентаклей», созданной мастерицей Александрой Акатовой в 2009 году. Высота игрушки составляет 48 сантиметров. Она подписана автографом автора.
54 тысячи рублей стоит кукла «Леди в черном». Она одета в темное платье, пушистую шляпку и ожерелье. По словам Галины, ее производитель — компания Tonner Dolls («Тоннер Доллс») и она считается весьма редкой.
Также в коллекции Галины есть фарфоровые копии знаменитостей — к примеру, принцессы Дианы. Ее автор — фирма Franklin Mint («Франклин Минт»), основанная в середине XX века. Женщина рассказала НГС, что продает своих кукол, так как «их некому оставить». Но она не уточнила, что имеет в виду:
— Я очень долго собирала коллекцию: какие-то экземпляры заказывала, какие-то — ездила покупать сама. Выставила вот на продажу.
Уникальную Барби выставила на продажу жительница Новосибирска Юлия. Она продает куклу в духе персонажа Hello Kitty («Хэллоу Китти»). В комплекте с ней есть игрушечная кошка, и всё это упаковано в оригинальную коробку. В описании товара говорится, что эта Барби тоже редкая и выпущена «не более чем в 20 тысячах экземпляров».
— Она коллекционная, — подтвердила нашей редакции продавец.
Мы решили убедиться в стоимости такой куклы и нашли еще одно предложение о ее продаже — на одном из маркетплейсов. Там она стоит на несколько тысяч дороже —
Добавим, что, кроме того, на сайтах объявлений можно найти Барби, копирующую модель Наталью Водянову, за 20,5 тысячи рублей, а также пару — Барби и Кена из мультфильма «Барби и дракон» за 13 тысяч.
В 2020 году НГС писал о сибирячке, которая скупает Барби сотнями и селит их в отдельную комнату. В ее коллекции есть дорогие коллекционные образцы и классические экземпляры из