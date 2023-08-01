Есть даже принцесса Диана. Сибиряки массово продают коллекционных кукол — самая дорогая из них стоит 149 тысяч

54 тысячи рублей стоит кукла «Леди в черном». Она одета в темное платье, пушистую шляпку и ожерелье. По словам Галины, ее производитель — компания Tonner Dolls («Тоннер Доллс») и она считается весьма редкой.



Также в коллекции Галины есть фарфоровые копии знаменитостей — к примеру, принцессы Дианы. Ее автор — фирма Franklin Mint («Франклин Минт»), основанная в середине XX века. Женщина рассказала НГС, что продает своих кукол, так как «их некому оставить». Но она не уточнила, что имеет в виду:



— Я очень долго собирала коллекцию: какие-то экземпляры заказывала, какие-то — ездила покупать сама. Выставила вот на продажу.