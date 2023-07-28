Покажут ли в России «Барби» и «Оппенгеймера»? Что будет с кинотеатрами после запрета пиратских фильмов

При этом он отметил, что некоторые студии не стали разрывать отношений с Россией и какие-то зарубежные новинки попадают в кинотеатры официально.

— Все-таки есть и часть иностранных фильмов, которые выходят в прокат легально. Из последнего — «Переводчик» [Гая Ричи], «Джон Уик» с Киану Ривзом. Нельзя сказать, что вся работа кинотеатров построена только на российском кино. Зарубежное кино поступает, просто нет самых топовых студий, — добавил директор сети.