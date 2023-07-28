Покажут ли в России «Барби» и «Оппенгеймера»? Что будет с кинотеатрами после запрета пиратских фильмов

Весь мир обсуждает громкие премьеры фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», которые вышли в мировой прокат 21 июля и конкурируют за зрителей. Но в России конкурировать не за кого: с прошлого года голливудские премьеры официально у нас не показывают. При этом долгое время окольными путями премьеры всё же попадали в наши кинотеатры, и даже без существенной задержки.
Теперь ситуация изменилась: как пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, за рубежом узнали, как именно пиратские копии попадали в Россию, и перекрыли все пути. По мнению источника E1.RU, в новых условиях новинки появятся на больших экранах только осенью. При этом показывать будут кино другого качества, не формата кинотеатров.
— По всей видимости, не раньше сентября. Но точных дат сейчас никто не знает. От 45 до 90 дней с момента их выхода в мировой прокат они должны будут появиться в кинотеатрах Екатеринбурга, — поделился источник в киноиндустрии. — Формат видео будет немного другой, но если мы сядем в зал и будем смотреть на экран, то ничего не заметим и не отличим.
Также, по мнению нашего собеседника, когда фильмы всё же выйдут на большие экраны, в кинотеатрах ажиотажа из-за них не будет.
— От того, появятся они или нет, экономика кинотеатров никак не поменяется. Вряд ли придет большой поток людей на них, его и на последних таких премьерах не было. А тут, когда такой большой разрыв по времени, тем более. Есть благодарная публика, которая ждет и спрашивает. Вот для них кинотеатры и будут показывать эти премьеры, — добавил источник.
С этим мнением согласен и другой эксперт. Директор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин считает, что перекрытие всех возможных лазеек глобально никак не повлияет на индустрию.
— Это плохо сказалось на судьбе кинотеатров полтора года назад. После этого они продолжили работать, в том числе разными способами получая и подобные премьеры, но такие фильмы уже приносили выручку в разы меньше, чем могли бы приносить официальным прокатом. То, что они сдвинутся еще на какое-то время, не играет серьезной роли, потому что их доля не является весомой, — считает Владимир Петелин.
При этом он отметил, что некоторые студии не стали разрывать отношений с Россией и какие-то зарубежные новинки попадают в кинотеатры официально.
— Все-таки есть и часть иностранных фильмов, которые выходят в прокат легально. Из последнего — «Переводчик» [Гая Ричи], «Джон Уик» с Киану Ривзом. Нельзя сказать, что вся работа кинотеатров построена только на российском кино. Зарубежное кино поступает, просто нет самых топовых студий, — добавил директор сети.
Для примера, на старте «Переводчик» собрал 10,2 млн рублей, а всего — больше 260 миллионов. «Джон Уик» долгое время возглавлял топ по сборам, всего в России фильм собрал чуть больше 874 млн рублей, заняв вторую строчку в рейтинге самых кассовых за 2023 год. На первой позиции — отечественная картина «Вызов», собравшая 1,9 млрд рублей в кино, на третьем — российский фильм «Праведник» (641,9 млн рублей).
Голливудские студии перестали поставлять свои фильмы в Россию весной прошлого года. Мы рассказывали, как это сказалось на выручке кинотеатров.
Ранее мы также разбирались, как громкие премьеры попадали в Россию. Но собирали они действительно не так много зрителей, как, например, «Чебурашка», на который выстраивались огромные очереди. Прочитайте также историю екатеринбуржца, который улетел в Узбекистан, чтобы посмотреть премьеру нового «Бэтмена».