Как сибирячка делает в обычных квартирах интерьеры с картинки недорогими способами — фото до и после

Кто пробовал самостоятельно подбирать себе квартиру, наверняка ломали голову над тем, что хотел сказать автор, публикуя в объявлении фото угла потертого комода на фоне стены с отслоившимися обоями. В условиях, когда спрос на жилье падает из-за высоких цен и падающих доходов (мы примерно в этом моменте), квартиры продаются медленнее. И очевидно, что тот самый угол комода «зависшему» на пару месяцев варианту не поможет. Сибирячка Наталья Дьякова занимается тем, что готовит такие квартиры к продаже или аренде — так, что сроки продажи сокращаются до нескольких дней, а за аренду владельцу удается сторговать на несколько тысяч рублей в месяц больше. Наталья — человек пока редкой для России профессии, хоумстейджер. Она рассказала НГС, чем ее работа отличается от услуг дизайнера или декоратора, и показала реализованные проекты — оказалось, что простая, но грамотная перестановка мебели может изменить квартиру до неузнаваемости.
Хоумстейджинг (от англ. home staging — «инсценировка дома») — метод подготовки недвижимости к продаже или аренде, который объединяет маркетинг, дизайн и психологию. Появился в 1972 году в США, основателем считают дизайнера интерьеров Барб Шварц. В России предпродажная подготовка подразумевала клининг и косметический ремонт, хоумстейджинг как таковой начал развиваться в конце 2010-х.
Долгое время в России был так называемый рынок продавца: стабильный спрос позволял практически не задумываться о том, чтобы как-то выделять свою квартиру среди массы других объявлений, кроме разве что платной услуги «подъема» варианта в топ-3. За месяц-два можно было продать почти любую квартиру, если выставить адекватную цену.
Сегодня на рынке начинается затоваривание — это значит, что вариантов всё больше, а срок продажи или сдачи в аренду может затянуться на несколько месяцев. Но привлечь покупателя или арендатора можно не только заниженной стоимостью — нужно знать, кого и как можно заманить вариантом, выделить его из массы одинаковых для конкретного человека. Именно с этим и работает хоумстейджер Наталья Дьякова.
Девушка объясняет, что хоумстейджинг — это чистый маркетинг, который у нас, вообще-то, применяется везде — даже автомобили готовят к продаже, и только свои квартиры мы продаем как есть. На российский рынок хоумстейджинг пришел всего несколько лет назад, когда появились первые зачатки кризиса. Сама Наталья узнала о нем осенью 2021 года.
— Я была в декрете и как раз искала такую сферу, которая будет мне по душе. Мои интересы всегда вертелись вокруг недвижимости, мне очень интересна тема инвестиций, я люблю дизайн, придумывать комфортное и красивое пространство, искать какие-то вещи, которые дешево стоят, но при этом выглядят дорого. У меня был опыт подготовки квартир к аренде, где мы с ограниченным бюджетом делали достойные варианты, которые хорошо сдавались, не простаивали ни одного дня, — рассказала Наталья Дьякова. — Я думала: если идти в дизайн — нужно образование, потому что там нужно делать проекты, чертежи. Заниматься ремонтом у меня нет опыта — я могу просто придумать оформление, найти какие-то вещи для комплектации квартиры, но сама делать ремонт не могу. А тут поняла, что все мои увлечения в этой профессии воедино собираются.
Основная специальность у Натальи не такая творческая: до декрета девушка была специалистом по налогам в банке, смогла построить карьеру. Но дизайн и недвижимость, призналась она, всегда были чем-то вроде хобби.
Чтобы превратить его в профессию, нужно было учиться. Сначала были онлайн-курсы по хоумстейджингу, потом — обучение колористике, работе в графических редакторах, основам ремонта и реставрации. В общем вложения в обучение составили около 100 тысяч рублей, подсчитала Наталья Дьякова. Но практика шла параллельно.
— Во время обучения я готовила к аренде свою квартиру. Это была квартира, которую мы купили полностью готовой и сдавали как есть, просто привели ее в порядок. На тот момент из нее как раз съехал арендатор, квартира была свободна, и на ней я практиковалась. В итоге мы сдали ее дороже, чем сдавали раньше. Это был мой первый объект, с которого всё началось, — вспомнила Наталья Дьякова.
Основное возражение, с которым сталкивается сегодня девушка, — это «подушки разложить красиво может каждый». Но работа хоумстейджера сильно отличается от, например, работы декоратора. Декоратор, объяснила Наталья, ориентируется на заказчика: результат должен понравиться в первую очередь ему, и если он хочет желтые шторы — в квартире должны быть желтые шторы. Хоумстейджинг же работает не на владельцев квартиры, а на тех, кому она предназначена — покупателей или арендаторов.
— Я анализирую рынок, конкурентов и составляю портрет покупателя: или это семья с ребенком, или молодой человек — у этих людей разный стиль жизни, разные требования к квартире, они в квартире обращают внимание на разные вещи, — говорит Наталья Дьякова. — Ориентируюсь на вкус будущего арендатора или покупателя, и это не тот же человек, что сдает или продает квартиру. Средний возраст продавца — примерно 52 года, а покупателя — 30, поэтому чаще всего квартира выглядит немного старомодной, и я ее «осовремениваю» под более молодую целевую аудиторию.
Главная задача хоумстейджера — вызвать эмоции, чтобы потенциальный покупатель или арендатор не просто выделил вариант в массе других, очень похожих, но увидел себя внутри этого интерьера. Поэтому в зависимости от того, для кого предназначена квартира, в ней продумывают разные сценарии: условно говоря, молодому человеку часто достаточно раскладного дивана, но нужно рабочее место, а пенсионер предпочтет кровать и мягкие кресла. Если квартира будет соответствовать образу жизни человека, он готов будет за нее переплатить, но получить свой дом.
После того как Наталье удалось дороже сдать собственную квартиру, начало работать «сарафанное радио». Первым проектом «со стороны» стала квартира коллеги ее мужа на улице Виктора Шевелева, в относительно новом жилмассиве «Просторный» — на тот момент здесь было больше 200 похожих вариантов. Продать квартиру нужно было как можно быстрее: уже была забронирована другая квартира у застройщика, и цену там зафиксировали на два месяца.
В квартире был неплохой ремонт, а бюджет на хоумстейджинг — минимальный.
— Моей задачей стало сделать квартиру выделяющейся на фоне конкурентов, чтобы фото привлекали внимание, немного осовременить ее и показать преимущества того, как можно разместиться в двухкомнатной квартире с ребенком, имея отдельную родительскую спальню, — рассказала Наталья Дьякова. — Квартиру продали за месяц и одну неделю, дороже некоторых конкурентов на 1 миллион рублей.
Чаще всего квартиры, которые девушка готовит к продаже, пустуют, но в этом случае семья продолжала в ней жить. Чтобы сохранить привлекательный вид квартиры для просмотров, ее нужно обезличить: спрятать все личные вещи, в присутствии которых покупатель не сможет почувствовать себя как дома.
— 70% вещей мы запаковываем и стараемся куда-то вывезти, можно арендовать какую-то ячейку для хранения на время продажи. Просмотры назначаем в определенные дни недели один за другим — в эти дни квартира должна выглядеть так, как на фотографиях. Семья убирает все личные вещи в коробку, и когда просмотры проходят, расставляют всё по своим местам. В таком режиме на время продажи приходится жить, — рассказала Наталья Дьякова. — Неудобно, но если человек заинтересован в быстрой продаже, приходится идти на такие меры.
По словам Натальи, минимальный бюджет в ее практике составлял всего 12 тысяч рублей, максимальный же не ограничен, но обычно укладывается в 1% от суммы сделки — в этом случае речь идет уже о каком-то ремонте. Но чаще удается преобразить квартиру за счет того, что в ней уже есть, говорит хоумстейджер. Причем настолько, что владельцы не всегда узнают ее, когда видят результат.
Базовая стоимость услуг составляет 550 рублей за квадрат, но не меньше 15 тысяч рублей. В эту стоимость входит анализ рынка, подбор стратегии продажи или сдачи в аренду, составление визуализации, подбор необходимых товаров (от декора до стройматериалов) и составление сметы со всеми ссылками, собственно, подготовка квартиры и фотосессия для объявления.
Картины для своих проектов Наталья пишет сама, а часть текстиля и декора хранит дома — его можно арендовать или даже выкупить, если покупатель не захочет с ним расстаться после сделки.
— Для женщины хоумстейнджинг — прекрасная профессия, потому что удовлетворяет потребность в шопинге, просто не для себя, — смеется девушка.
Все эти затраты обычно включают в цену продажи, и зачастую после вложенных 50 тысяч рублей удается продать квартиру на 200 тысяч дороже, чем продавец рассчитывал изначально. И быстрее: личный рекорд Натальи пока — 5 дней. Достаточно дорогая квартира на улице Державина, которую владельцы не могли продать около полугода даже после снижения цены, после хоумстейджинга «ушла» за неделю.
Стабильного ежемесячного дохода пока нет, и на додекретный он еще не вышел, призналась она, но говорит, что замотивирована не столько финансовым результатом, сколько процессом. Сейчас она уделяет работе свободное от домашних обязательств время, но планирует «масштабировать» ее, когда ребенок пойдет в детский сад.
— Когда я смотрю объявления на «Авито», думаю иногда, что люди не ценят потенциал своих квартир. Недвижимость — самый дорогой продукт, и многие люди не ценят то, что имеют. Сейчас они готовы торговаться, чтобы быстрее продать квартиру, скидывают большие суммы, по 300 тысяч, но при этом не готовы вложить 50 тысяч, чтобы эту же квартиру продать без торга. Возможно, они просто не знают о том, что так можно, — рассуждает хоумстейджер.
В декабре мы рассказывали, как новосибирцы превращают старое жилье в современное, но уже для себя — сейчас квартиру в «сталинке» не узнать.