Как сибирячка делает в обычных квартирах интерьеры с картинки недорогими способами — фото до и после

Чтобы превратить его в профессию, нужно было учиться. Сначала были онлайн-курсы по хоумстейджингу, потом — обучение колористике, работе в графических редакторах, основам ремонта и реставрации. В общем вложения в обучение составили около 100 тысяч рублей, подсчитала Наталья Дьякова. Но практика шла параллельно.



— Во время обучения я готовила к аренде свою квартиру. Это была квартира, которую мы купили полностью готовой и сдавали как есть, просто привели ее в порядок. На тот момент из нее как раз съехал арендатор, квартира была свободна, и на ней я практиковалась. В итоге мы сдали ее дороже, чем сдавали раньше. Это был мой первый объект, с которого всё началось, — вспомнила Наталья Дьякова.



Основное возражение, с которым сталкивается сегодня девушка, — это «подушки разложить красиво может каждый». Но работа хоумстейджера сильно отличается от, например, работы декоратора. Декоратор, объяснила Наталья, ориентируется на заказчика: результат должен понравиться в первую очередь ему, и если он хочет желтые шторы — в квартире должны быть желтые шторы. Хоумстейджинг же работает не на владельцев квартиры, а на тех, кому она предназначена — покупателей или арендаторов.

